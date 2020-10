In questo difficile momento con l’Italia nella morsa del Covid c’è ancora più bisogno di leggerezza e distrazione. E così i telespettatori sono stati felicissimi del ritorno in tv di Bianca Guaccero con il suo “Detto fatto”, la seguitissima trasmissione su Rai Due dove, sempre col sorriso, si cerca di dare risposte alle domande degli spettatori su salute, benessere, arredamento, fai da te e molto altro. La Guaccero ha sostituito alla conduzione del programma Caterina Balivo, passata a Rai Uno con Vieni da me, e ha portato una ventata di freschezza e novità.

Tra un consiglio ed una gag la puntata è andata avanti senza intoppi, come sempre. Ma ad un certo punto Bianca ha avuto un momento di esitazione, presa alla sprovvista da un forte litigio tra Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Durante la Superclassifica Jon, lo stilista ha infatti annunciato che, per motivi di tempo, sarebbe saltato il tradizionale sondaggio social di Gambi. L'attore, visibilmente alterato, è entrato in studio e ha rimproverato Jonathan perché per lui non ci sarebbe mai il tempo necessario. Poi entrambi se ne sono andati.















Ovviamente Bianca Guaccero è rimasta di sasso, sorpresa dall'insolito comportamento di entrambi. L'ulteriore intervento di uno degli autori a richiamare Kashanian e Gambi non ha fatto altro che aumentare l'imbarazzo. Alla fine i due hanno ammesso che si trattava di uno scherzo. E alla Guaccero non è rimasto che sospirare: "Mi avete fatto prendere un colpo ma vi perdono perché vi amo".















D'altra parte la Superclassifica Jon parlava proprio delle litigate più famose in tv e i due non si sono lasciati scappare l'occasione. Scherzo perfettamente riuscito, se anche Bianca ha affermato: "Ragazzi io ero rimasta impietrita non sapevo cosa fare". Anche se, a dirla tutta, mentre Giampaolo Gambi è risultato credibilissimo, allo stilista è scappata una risata mentre usciva dallo studio che ha rischiato di rovinare tutto.









In ogni caso c’è stato anche un altro momento decisamente esilarante, quello in cui Kashanian, nel presentare i sex symbol della tv, ha inserito anche un video di Giancarlo Magalli cosparso di olio. “Io non ho parole! – ha esclamato una divertita Bianca Guaccero – Complimenti Giancarlo soprattutto per l’olio”. Al che lo stilista ha insistito: “Ma perché fai così? Ti attizza Magalli? È il tuo genere? Chiediti perché sei single se ti piacciono i tipi come Magalli, che vanno a ruba”.

