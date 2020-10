UeD, Gianluca scoppia in lacrime: il crollo in studio davanti alla corteggiatrice

Nuova scoppiettante puntata di Uomini e donne. In onda su Canale 5 a partire dalle 14:45, quella di martedì 27 ottobre ha visto protagonisti il tronista Gianluca De Matteis e la sua corteggiatrice Gabriella. La ragazza, nella puntata andata in onda ieri, era rimasta molto male per la scelta del tronista di lasciarla da parte per uscire con Chiara. Dopo uno scambio di messaggi, il tronista aveva preferito incontrarla per provare a tirarla un po’ su il morale.

Oggi il momento del chiarimento, ma se Gabriella era rimasta male perché "bidonata", Gianluca a sua volta non non ha gradito la frase "Narcisista che pensa solo a se stesso". Ma Gabriella non riesce a cancellare i dubbi che ha su Gianluca De Matteis e nonostante il mezzo bacio rubato, la corteggiatrice ammette di essere stata delusa dal tronista: "Questo gesto mi ha deluso. Ho molti dubbi su di te perché penso che tu sia una persona che pensa unicamente a se stesso", ha detto Gabriella.















Alle parole della corteggiatrice non è riuscito a trattenersi.

"Quando mi sento dire che sono un tipo concentrato su me stesso mi fa male perché so che non sono così. So di essere una persona che riesce a dare molto agli altri e mi dispiace di non essere riuscito a far passare questa parte di me", ha detto Gianluca commosso.















"Ho fatto vedere cose di me non corrette – ha detto ancora – In casa ho sempre dimostrato di essere io quello forte, mi emoziona perchè non l'ho mai detto nemmeno ai miei genitori. Queste critiche mi hanno spronato ad essere più me stesso, a espormi un po' di più". Il tronista si è poi rivolto a Gabriella per continuare la conoscenza.









“Vorrei continuare a conoscerti perchè mi piaci”, ha detto De Matteis a Gabriella, che grazie alla sue critiche è riuscita a mostrare una parte molto fragile del tronista. Non solo, dopo il crollo Gianluca le ha chiesto: “Posso fidarmi di te?” e lei, commossa dalla sua reazione, ha risposto di sì. Chissà se Gabriella sarà la sua scelta.

