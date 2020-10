Fernanda Lessa è stata ospite di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip (esperienza che ha fatto proprio insieme ad Adriana Volpe) ha parlato di tante cose, dal rapporto con i suoi genitori alla dipendenza dall’alcool. Mia madre non era affatto solita lasciarsi andare ad abbracci o parole d’affetto” ricordato Fernanda.

Poi si è passati al tema delicato della dipendenza dall’alcol che Fernanda ha fortunatamente superato: “Ero determinata ad uscire dal tunnel, così mi sono rivolta ad un medico. Mi sono isolata per tanto tempo e posso confermare che non tocco alcol da circa due anni. Non berrò mai più”. (Continua dopo la foto)















La conduttrice si è complimentata, negli studi di Ogni Mattina, con Fernanda Lessa per la forza d’animo con cui è uscita da questo tunnel. La modella brasiliana è apparsa molto commossa. Così Fernanda Lessa ha confessato alla conduttrice: “Quando sei nel tunnel è difficile intravedere la luce, una via d’uscita. Guarire è difficile, ma non impossibile! Io ne sono la prova”. (Continua dopo la foto)















Adriana Volpe e Fernanda Lessa sono state molto unite durante la passata edizione del Grande Fratello Vip e hanno continuato a sentirsi anche al di fuori del reality. Adriana lasciò il gioco a causa di un lutto familiare. Fernanda in una intervista raccontò i difficili momenti vissuti dalla conduttrice: “Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”. Immagini che ovviamente lo show non ha mostrato e che sono state descritte proprio da Fernanda Lessa. (Continua dopo la foto)









Fernanda ha più volte detto che l’esperienza al Grande Fratello Vip è stata per lei una tappa importante della sua vita soprattutto dal punto di vista umano e le ha dato la possibilità di incontrare nuove persone e stringere amicizie. Come quella con Adriana Volpe. E durante l’intervista a Ogni Mattina si è notata la grande empatia e la grande vicinanza tra le due amiche.

“Al pronto soccorso”. Paura per Paolo Fox, costretto ad andare in ospedale