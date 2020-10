“Al pronto soccorso”. Paura per Paolo Fox, costretto ad andare in ospedale

Nella puntata del 26 ottobre de ‘I fatti vostri’ Giancarlo Magalli ha annunciato l’assenza dell’astrologo Paolo Fox per motivi di salute. Il padrone di casa ha tranquillizzato il pubblico, parlando di una colica renale non grave, ma nell’appuntamento del 27 ottobre il diretto interessato è intervenuto in collegamento spiegando che la sua situazione clinica non era proprio positiva. Infatti, pare abbia davvero rischiato grosso e non può che ringraziare i medici che lo hanno supportato.

Fox ha esordito in diretta televisiva, riferendo: "Mi sono addirittura avventurato in Trentino, dove sono stato salvato dal pronto soccorso". Stando alle sue affermazioni, è stato costretto ad andare in un'altra regione per risolvere del tutto la problematica che stava mettendo a rischio il suo corpo. La sua telefonata al programma Rai è stata l'occasione giusta anche per complimentarsi con i sanitari italiani, messi a dura prova in questo periodo, che riescono ad aiutare tutti.















L'astrologo ha commentato ancora: "Fammi dire una cosa, perché i pronto soccorso in questo periodo sono indaffarati per la questione del Covid, ma io ho trovato non solo una grande preparazione, ma anche comprensione e calore umano". Ed ha concluso così il suo discorso: "Queste persone vanno ogni tanto nominate. Voglio ringraziare Alessandro Iannetti che mi ha salvato". Dunque, non è stata proprio una roba da poco, visto che ha usato il verbo salvare. Le sue condizioni preoccupavano.















Queste le parole che ha proferito Magalli ieri per annunciare la sua mancata presenza: "Le ammiratrici di Paolo Fox sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale". Fox avrebbe dovuto, come sempre, presentare la classifica settimanale dei segni zodiacali, ma quando ormai mancava una manciata di minuti al termine della trasmissione ecco l'annuncio di Magalli: l'astrologo non ce la fa. Ed ecco che oggi ha spiegato quanto accaduto.









Non è la prima volta che Paolo Fox non partecipa al programma. Nel periodo del primo lockdown, infatti, Fox aveva deciso di non comparire in tv per rispetto delle vittime del coronavirus e del difficile momento per tutti gli italiani. Come dire: “Mi faccio da parte, ci sono cose più importanti di un oroscopo”. Il malessere di ieri è stato invece chiarito in modo definitivo in mattinata.

