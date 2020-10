L’obiettivo di Antonella Clerici era quello di trasmettere il suo nuovo programma proprio dalla casa nel bosco nella quale vive. Non è stato possibile a causa dell’emergenza coronavirus e si è dunque dovuta accontentare degli studi milanesi della Rai. Nella puntata del 27 ottobre di ‘È sempre mezzogiorno’ ha voluto ricordare un episodio che l’ha scossa in passato, visto che non era abituata alla vita di campagna. Ha mostrato al pubblico foto riguardanti i boschi attorno alla sua abitazione.

Poi si è soffermata sulla presenza dei daini in amore, che danno vita a dei rumori abbastanza strani che in un primo momento le hanno creato un grosso spavento. Infatti, ha riferito che quel rumore l'ha fatta preoccupare le prime sere: "Il bramito è fortissimo. Io la prima volta che ho dormito in quella casa mi sono spaventata. Venendo dalla città non immaginavo". In seguito la puntata è proseguita con momenti molto belli e contraddistinti anche dalla fortissima emozione.















Infatti, una telespettatrice ha invitato la padrona di casa a fare gli auguri personali alla sua mamma, che proprio oggi compie 97 anni. Oltre ad augurarle una splendida giornata, si è rivolta verso la figlia dicendole: "Che bello, te la sei goduta tanto la mamma. Io purtroppo la mia l'ho goduta poco". Prima di concludere questo argomento, si è lasciata andare ad un'altra considerazione: "So che da qualche parte lei s'è goduta me". In Antonella è riaffiorato un ricordo doloroso.















Circa una settimana fa avrebbe dovuto essere presente nella sua trasmissione Mara Venier, ma aveva dato forfait: "Anche lei è stata toccata da un grave lutto, un amico, Gianni Dei è venuto a mancare. Mara ha bisogno dei suoi momenti di silenzio, ma è una grande amica le vogliamo dedicare questa sacher torte". Un lutto che ha colpito molto la Venier. L'attore è venuto a mancare il 19 ottobre e la zia ne ha dato notizia sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una loro foto.









Aveva anche fatto in un’altra puntata una confessione intima. Parlando di tradimento, con grande autoironia, anche nonna Amelia ha fatto una confessione: “Le ho avute due volte le corna! Però sono morti!”. A dare il via allo sfogo della conduttrice era stato proprio Alfio che, nel tentativo di trovare una compagna di vita, aveva pensato bene di portare in puntata il corno di un cervo.

