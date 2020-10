Al GF Vip Elisabetta Gregoraci punta tutto sul nero: quanto costano abito e sandali

Un’altra diretta in total black. Elisabetta Gregoraci continua a essere regina di stile nella Casa del Grande Fratello Vip, dove soprattutto nelle dirette sfoggia look sempre più trendy, sofisticati e costosi. Venerdì scorso aveva optato per un mini dress nero, con gonna cortissima ma collo alto e maniche lunghe, tempestato di paillettes.

Un vestito che diventa ancora più provocante e sexy anche grazie allo spacco laterale in pizzo, che corre anche verso l’ampia scollatura sulla schiena. E come se tanta sensualità non bastasse, Elisabetta Gregoraci arricchisce il look coi sandali in vernice nera, che con l’irrinunciabile tacco alto a spillo e il cinturino alla caviglia firmati Gucci. Sandali preziosi, nemmeno a dirlo, che ha usato anche 3 sere dopo, nella 13esima puntata del reality andata in onda lunedì sera. (Continua dopo la foto)















Come detto anche il 26 ottobre Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto sul nero. E ha indossato ancora una volta i magnifici sandali di Gucci del valore di 650 euro. Ma ha ovviamente cambiato tutto sopra. Via il mini, su il long dress. Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip ha puntato tutto su un sofisticato abito da sera di Elisabetta Franchi. (Continua dopo la foto)















Eli era a rischio eliminazione e, come confessato nel corso della puntata, si era messa in lungo in vista di una eventuale uscita dalla Casa. Che in realtà non c’è stata per nessuno dei 6 vipponi finiti in nomination. Loro lo hanno saputo solo alla fine, ma è tutto rimandato alla prossima diretta, dunque a venerdì. Ma torniamo all’abito della Gregoraci. (Continua dopo le foto)











La conduttrice ha scelto un modello con la gonna lunga e plissettata con un profondissimo spacco laterale che ha messo in mostra le gambe e un corpetto monospalla con un fiocco sul lato del collo. Il prezzo del vestito che come detto è di Elisabetta Franchi? 489 euro, anche se, trattandosi di un capo di una vecchia collezione, sul web è possibile trovarlo anche a prezzo scontato.

Televisione in lutto, l’attore delle serie tv sconfitto dal coronavirus: “Ci mancherà molto”

fbq('track', 'Gossip');