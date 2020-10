Televisione in lutto, l’attore delle serie tv sconfitto dal coronavirus: “Ci mancherà molto”

L’attore britannico Johnny Leeze, star della televisione inglese, è morto ieri all’età di 78 anni per le complicazioni legate al Covid, come riferisce la Bbc citando la famiglia. L’attore è stato un noto interprete di alcune tra le più popolari serie del piccolo schermo del Regno Unito, come Emmerdale e soprattutto Coronation Street.

In Coronatrion Street Johnny Leeze vestiva i panni del lattaio Harry Clayton che acquistò l'appartamento al numero 11 di Coronation Street nel 1985. L'attore ha recitato in un centinaia di episodi, tra cui quelli dei telefilm Creature grandi e piccole, Stay Lucky, The League of Gentlemen, Doctors, Life on Mars, Last of the Summer Wine, Valle di Luna e Cracker.















Il fratello Phil ha annunciato la morte dell'attore dalla sua pagina Facebook. "È con profondo rammarico informarvi tutti che mio fratello John è morto questa mattina… Ci mancherà molto", ha scritto aggiungendo che a Leeze era stato diagnosticato il Covid-19 poco prima della sua morte e che aveva anche altri problemi di salute.















"Ha fatto ridere migliaia di persone. Riposa in pace John. Il tuo amorevole fratello Phil e le sorelle Pam e Sheila. Vola in alto sulle ali degli angeli", ha concluso. "Era mio amico, era un uomo così forte", ha detto la figlia Holly al Daily Star. "Era un uomo gentile, divertente. Era amato da tutti". Johnny Leeze ha interpretato anche l'ispettore Cox nella commedia The League of Gentlemen, oltre ad avere ruoli in Doctors, Life on Mars e Last of the Summer Wine.









Il 1 giugno, all'età di 81 anni, un altro personaggio della famosa Coronation Street è morto a causa di un tumore. Rodney Litchfield era conosciuto per aver vestito i panni di Wilfred Morton nella popolare e pluripremiata soap opera britannica, il nonno di Jodie, interpretata da Samantha Seager.

