Mario Balotelli all’attacco. Dopo la polemica al GF Vip, l’intervento a gamba tesa in diretta

Venerdì scorso Mario Balotelli è entrato a sorpresa nella Casa del GF Vip per incontrare il fratello Enock ma ha fatto parlare più che altro per l’uscita infelice a Dayane Mello, con cui in passato ha avuto una relazione. Tutti contro il calciatore, che incalzato da Alfonso Signorini si è scusato in diretta e poi sui social. Lunedì sera, durante la diretta del reality, un nuovo intervento di Super Mario.

Intervento a gamba tesa: “Ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano MAH”, ha scritto il calciatore su Twitter. (Continua dopo la foto)















Balotelli si riferisce all’exploit di Maria Teresa Ruta nella Casa. La figlia Guenda ha infatti avuto la possibilità di leggere le recenti dichiarazioni del padre Amedeo ed è rimasta malissimo per la parola “bipolare”. La conduttrice, quindi, è andata fuori di sé e si è scagliata contro l’ex marito lamentando le sue mancanze da padre e definendo quelle sue dichiarazioni “da querela” come abbiamo raccontato qui. (Continua dopo la foto)















Quindi, durante lo sfogo di Maria Teresa Ruta, il tweet di Super Mario, in evidente disaccordo su come abbia messo in piazza i suoi problemi con il giornalista Amedeo Goria, suo ex marito e padre di Guenda. Guenda che poche ore prima aveva rimproverato suo fratello Enock per non essersi dissociato da quella battutaccia a Dayane Mello. (Continua dopo foto e post)









#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah!

Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari .

Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH — Mario Balotelli (@FinallyMario) October 26, 2020



Ma sul social network, Mariè stato anche criticato per questa presa di posizione nei confronti della giornalista. Il pubblico continua a non perdonargli quell’uscita con Dayane di una settimana prima, ovvero “Mi vuole dentro poi dice basta mi fai male”. “Tuo fratello ha alzato la voce nei confronti di una ragazza che non le aveva fatto niente, Maria Teresa nei confronti del padre di sua figlia che le ha detto cose bruttissime, è diverso”, si legge tra i tanti tweet.

