Se c’è un vincitore prima del fischio finale, questo è Tommaso Zorzi. Entrato con la forza di un uragano e preso di mira dalla prima puntata per i suoi modi diretti, l’influencer continua a fare parlare di sé. Nella prima puntata, per chi non ricordasse era stato al centro di un batticecco con la contessa De Blanck. Al momento dei saluti, Patrizia aveva tirato dritto rifiutando di salutare Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi aveva tentato di ricucire lo strappo, o presunto tale, con la contessa, che però non aveva preso di buon grado la verve del giovane influencer: “Mi ha rotto i coglioni!”. Dal canto suo, Tommaso Zorzi non è un ragazzo che si lascia facilmente impressionare, nonostante la sua giovane età. Della contessa, sempre sul Chi, aveva detto: “Ho detto che è gattopardiana. Se si è incazzata, litigheremo. Siamo qui per questo”. Continua dopo la foto















Poi, su Tommaso Zorzi si era espresso Alfonso Signorini: il padrone di casa della quinta edizione del reality show targato Mediaset Alfonso Signorini aveva svelato al pubblico un retroscena sul giovane milanese: “Nasconde tanta sofferenza, lo conosceremo”. Nonostante il suo status sociale, Tommaso Zorzi ha le stesse preoccupazioni di qualsiasi coetaneo, dalla voglia di trovare la persona giusta al mettersi continuamente alla prova. Continua dopo la foto















E ieri c’è stata un’altra prova. A Tommaso Zorzi è andato il compito di informare l’amica Stefania Orlando dell’eliminazione. “Ma che gioco è? Mi sento male”, si è lamentato lui che ha raggiunto la Orlando senza riuscire a trattenere le lacrime. “Sei una persona speciale, ti meriti tutto”, gli ha detto lei abbracciandolo. Signorini: “Stefania e Tommaso, voglio dirvi una cosa: siamo dei cialtroni. Dovete sapere che la vera eliminazione sarà solo venerdì prossimo e quindi tu stasera, Stefania, non sei eliminata”. Continua dopo la foto















I Vip hanno scoperto così che la vera eliminazione ci sarà solo venerdì prossimo e che l’ordine dei salvi letto questa sera non rispecchia le preferenze espresse dal pubblico. Stefania spiega il motivo della sua commozione: “Per me Tommaso è come un figlio”. Intanto il vaso delle strategia sta saltando: già dalla scorsa settimana, sono emerse le prime crepe.

