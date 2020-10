Imprevisto a ‘Striscia la Notizia’. Il conduttore Picone è costretto a saltare la puntata del 26 ottobre a causa del sospetto contagio da coronavirsu. Sarà al timone invece il suo compagno Ficarra, che però non sarà solo. Stando a quanto riferito dal programma di Canale 5, il presentatore è risultato positivo al test sierologico e quindi dovrà sottoporsi al tampone per capire se è attualmente infetto. Durante le trasmissioni tv, i protagonisti spesso si sottopongono a questi esami.

Vista comunque l'incertezza, è stato deciso per precauzione di non far lavorare Picone, che nelle prossime ore conoscerà i risultati del test molecolare. Al suo posto si siederà dietro il bancone del tg satirico Mediaset Cristiano Militello. Sicuramente sarà salutato da entrambi e gli sarà fatto l'in bocca al lupo, nella speranza che abbia solamente contratto il virus in passato e non in questi giorni. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha scritto 'Striscia la Notizia' nel suo tweet.















Su Twitter, il programma ha dunque riferito: "Stasera dietro al bancone di Striscia la Notizia ci sarà l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell'esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale". Diverse le reazioni dei fan del duo, che si augurano seriamente che Picone possa non essere stato contagiato. Il desiderio di tutti è rivederlo al più presto.















Tra i vari tweet del popolo della rete, sono spiccati i seguenti: "Pronta guarigione a Picone", "Noo, forza Picone, rimettiti presto". E c'è chi si è anche posto un dubbio: "Ma Ficarra non dovrebbe fare la quarantena?". Invece non sarà così, visto che 'Striscia la Notizia' ha confermato la sua presenza in studio. Non resta dunque che aspettare i risultati. Oggi è stata una giornata negativa per Mediaset, visto che ha contratto il Covid-19 anche il popolare conduttore tv Gerry Scotti.









Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

Il conduttore di ‘Chi vuol essere milionario?’ ha annunciato così la sua positività: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Al momento dal conduttore non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti. Infatti non ha specificato dove possa avere contratto il virus.

