Tra esibizioni mozzafiato e gag, Tu sì que vales continua a far divertire il pubblico di Canale 5. La settima e ultima puntata andata in onda dello show coi concorrenti che si sfidano per conquistare giudici e telespettatori ha visto sempre la bellissima Belen Rodriguez, ormai padrona di casa perfetta, affiancata dal lottatore di arti marziali Alessio Sakara e dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

In giuria ancora Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e infine a rappresentare il pubblico, invece, l’amatissima Sabrina Ferilli. Un team collaudato e vincente, a giudicare anche dai dati di ascolto, che hanno registrato un distacco netto da Ballando con le Stelle, il diretto concorrente di Tu sì que vales. Lo show di Milly Carlucci ha catturato l’attenzione di 4.211.000 di spettatori, pari a uno share del 20.5%. (Continua dopo la foto)















Tu sì que vales invece è stato seguito da 5.476.000 di spettatori, con una percentuale di share del 26.9%. Dunque numeri sono in aumento rispetto alla settimana scorsa, sia come telespettatori sia come share. Naturalmente occhi puntati sui numerosi talenti che si sfidano in differenti ambiti per arrivare al premio finale, ma come ogni settimana anche i look delle protagoniste attirano attenzione. (Continua dopo la foto)















Se sabato scorso Belen ha optato per un abito corto con piccolo spacco sul lato dal quale spunta una camicetta bianca con maniche lunghe, Sabrina Ferilli ha sfoggiato un bellissimo abito di un verde brillante, a fantasia e senza spalline, che si sposa perfettamente con la sua carnagione e a cui ha abbinato anche le scarpe, ossia dei décolleté di camoscio con il tacco a spillo. (Continua dopo le foto)











Mica un abito qualunque: è il famoso e ormai iconico “jungle dress” di Versace. Quella stampa tropicale sui toni del verde che venne lanciata 20 anni fa da Jennifer Lopez ed è stata rivisitata è attualissima anche oggi. Certo, come è facilmente immaginabile il vestito scelto da Sabrina Ferilli non è proprio economico. Costa 1.250 euro anche se, trattandosi di un pezzo della collezione Primavera/Estate 2020, può essere facilmente trovato a prezzo scontato in rete.

“Ecco perché non ho figli”. Sabrina Ferilli non l’aveva mai detto prima: tutta la verità