L’amatissimo programma ‘Detto Fatto ‘ è ripartito ed è anche tornata l’attesissima ‘SuperClassifica Jon’ di Jonathan Kashanian. Quest’ultimo è sempre in grado di divertire e incuriosire il pubblico con le sue notizie legate ai personaggi famosi, ma si è anche reso protagonista stavolta di una battuta esilarante nei confronti della conduttrice televisiva Bianca Guaccero. E la padrona di casa non ha potuto che imbarazzarsi di fronte alla frase proferita dal suo compagno di lavoro.

Jonathan si stava soffermando sui cosiddetti sex symbol ed ecco che è uscito fuori anche il nome del presentatore de 'I fatti vostri', Giancarlo Magalli. Infatti, ci sono alcuni filmati che lo mostrano da giovane, cosparso di olio, per uno spot pubblicitario. E qui dunque l'uomo appariva decisamente intrigante. Allora, Bianca ha esclamato: "Io non ho parole. Complimenti Giancarlo, soprattutto per l'olio". E successivamente è giunta la replica di Kashanina che ha fatto arrossire la Guaccero.















Allora Jonathan ha detto: "Ma perché fai così? Ti attizza Magalli? Lui è il tuo genere?". La donna ha preferito non rispondere, ma lui ha proseguito aggiungendo: "Chiediti perché sei single se ti piacciono i tipi come Magalli, che vanno a ruba". Bianca è apparsa molto imbarazzata e si è alzata, allontanandosi da Kashanian. Poi lei si è fatta coraggio e ha commentato: "Questa è la prima puntata, cerchiamo di arrivare fino a maggio". E non è decisamente finita qui la sua reazione.















Discutendo in generale della classifica di Jonathan, ha affermato ancora: "Già mi immagino i titoli che leggeremo domani". Per essere il debutto è stata una puntata davvero molto interessante, che i telespettatori hanno apprezzato non poco. La classifica di Kashanian è uno dei momenti più apprezzati e il suo modo di fare piace moltissimo. Non ha infatti nessun pelo sulla lingua e dice tutto ciò che pensa. La Guaccero dovrà abituarsi nuovamente in fretta alle sue battute pungenti.









L’abito dell’esordio non poteva che essere originale. Bianca si è mostrata a tutti in bigodini, con tanto di sveglia gigante in mano e vestaglia da notte rigorosamente in seta trattenuta in vita da una cintura. Decolleté e ampi pantaloni a fiori a completare il look. Un dietro le quinte imperdibile che rientrerà nella storia del programma ma anche nella photogallery della presentatrice.

