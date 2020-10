Poche ore dalla nuova punta del Grande Fratello Vip e tutti gli occhi sono puntati su Guenda Goria, grande protagonista della scorsa settimana. Per chi non ricordasse infatti Guenda Goria aveva parlato della sofferenza provata anni fa, quando la madre si allontanò da casa per amore di un uomo. Aveva 17 anni, ha raccontato tra le lacrime, e ha dovuto fare da madre al fratello Gian Amedeo.

“Alla sera, a casa, c’eravamo noi due da soli. Abbiamo vissuto un secondo abbandono perché il primo lo avevamo vissuto con papà: prima ho recuperato il rapporto con papà, poi con lei”. Oggi mamma e figlia si sono riconciliate, ma in questi giorni, dopo quelle confessioni intime, la conduttrice sta provando a spiegare le motivazioni che l’avevano portata a prendere quella decisione: “Se quello che è successo ti ha portato via la tua adolescenza, tu comunque in questi anni hai costruito cose inimmaginabili”. Continua dopo la foto





























Ma non è finita perché oggi, a poche ore dalla diretta, Guenda Goria è di nuovo protagonista. Dopo la furiosa litigata con Enock Barwuah al GF Vip, Guenda Goria ha cercato di chiarire. Purtroppo però la figlia di Maria Teresa Ruta non ha avuto grande successo. Difatti Enock Barwuah, che potrebbe rischiare un provvedimento rimanendo fermo sulle sue posizioni. Continua dopo la foto









In attesa di quello che sarà, dal passato della ragazza spunto un misterioso ex fidanzato (non ufficializzato anche se tutte le tracce portano a lui). Si chiama Christian Leoni (il vero cognome è Marzullo). Non appartiene al mondo dello spettacolo e sul web non sono reperibili molte sue notizie; quello che è certo è che il suo vero cognome sia Marzullo. Continua dopo la foto







In rete i commenti si sprecano, “Tanto lo sappiamo Guenda che sei stata con lui!”. E a quanto pare qualcosa bolle in pentola visto che il popolare sito web Giornalettismo ha riportato che dietro questo flirt si nasconderebbe una verità davvero molto importante che con il tempo verrà fuori. Di cosa si tratta? Al momento su questo aspetto bocche cucitissime, anche se i fan di Guenda Goria del Grande Fratello Vip, sulla quale ha espresso la sua opinione il padre, hanno iniziato a avanzare le prime ipotesi sui social.

Ti potrebbe interessare: “Io con una donna…”. Paola Barale mai così intima: la confessione in diretta tv