Al GF Vip, nel daily ma anche in diretta, Maria Teresa Ruta ha raccontato di quando ha lasciato lei e il fratello più piccolo Gianamedeo per seguire il suo nuovo amore e oggi attuale marito, Roberto. Quest’ultimo ha anche scritto una lunga lettera a Maria Teresa, che ha rivelato come sono andate le cose tra loro. Ma ora il colpo di scena: parla Anna Parziale, l’ex compagna di Roberto e madre di suo figlio Manuel, di cui spesso la Ruta racconta ai suoi coinquilini.

“A me è stato impedito di andare alla comunione, alla cresima, alla festa di compleanno, di Manuel – ha svelato -perché non mi vogliono vedere. Lui non si è mai sposato. Non aveva promesso niente, lui mi ha detto che era libero. Per i primi due o tre anni lui è sempre tornato nella casa dove viveva il bambino. Mi aveva detto che lei non voleva conoscermi”. (Continua dopo la foto)















E poi: “Questa signora ha altri tre figli, era rimasta vedova, ha conosciuto Roberto ed è rimasta incinta. Lui non voleva sposarla ma a 40 anni l’idea di avere un figlio gli faceva piacere e quindi le è rimasto vicino”. Ma le cose sono andare diversamente secondo Anna Parziale, ospite a Domenica Live e a Live Non è la d’Urso: “Noi ci amavamo e ne parlo con dolore – dice la donna – non perché lo amo ancora ma per il modo squallido in cui quest’uomo mi ha lasciato (a mia insaputa ha iniziato a frequentare Maria Teresa) e per lo stesso modo squallido che permette alla sua attuale compagna di parlare della madre del suo unico figlio in questo modo”. (Continua dopo la foto)















Poi racconta che Roberto e Maria Teresa si sono conosciuti nel 2006, quando stavano insieme: “Mi disse che aveva trovato lavoro a Milano e che sarebbe partito. Non guadagnavamo molto e gli dissi di andare, avevo una fiducia completa. Ad agosto mi telefonò mentre io stavo a casa del fratello, sua moglie e io siamo molto amiche. Mi disse che stava aspettando delle persone e che mi amava. Mezz’ora dopo lo richiamai e mi rispose lei, non sapevo si trattasse di Maria Teresa, lo avrei saputo dopo un paio di giorni. Le dissi che era la moglie di Roberto e lei rispose che avevo sbagliato e riagganciò”. (Continua dopo le foto)











A quel punto “Roberto smise di rispondermi al telefono e fui addirittura ricoverata per la crisi di nervi che ho avuto. Dopo una ventina di giorni tornò a casa, mi disse che se ne sarebbe andato, che aveva la sua vita a Milano e che tra noi era finita perché non andavamo più d’accordo, cosa non vera. Tornava a casa una volta al mese per vedere suo figlio. È stato con noi un solo Natale, proprio quell’anno”.

Quindi Anna dice che con Roberto sono stati insieme per molti anni rispetto a quanto dichiarato dalla Ruta. A sorpresa però arriva la lettera di Roberto che tramite Barbara dice alla sua ex: “Rispondo alle tue dichiarazioni dicendo che gli anni trascorsi sono sei. Nei tuoi confronti non nutro nessun tipo di rancore e capisco il tuo dente avvelenato ma non condivido le tue parole e quelle dette nei confronti di Maria Teresa, perché sai benissimo che non è stata lei a mettere fine al nostro rapporto”.

