Ufficializzata la data d’inizio di una serie tra le più seguite della tv italiana. Parliamo di “Che Dio ci aiuti”, fiction giunta alla sesta edizione che vede protagonista la scoppiettante Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. L’emergenza Covid e le conseguenti misure restrittive che hanno colpito il mondo dello spettacolo hanno provocato dei ritardi, ma in ogni caso le produzioni hanno lavorato negli ultimi mesi. Tanto che, a quanto pare, le prossime puntate arriveranno prima del previsto.

Dopo le ultime anticipazioni sembrava difficile vedere la nuova stagione in tv prima della primavera, ma, come anticipato da BubinoBlog, i fan di Suor Angela potranno vedere le nuove puntate addirittura dal 7 gennaio 2021. Insomma i fan non dovranno aspettare fino a marzo, mese in cui si pensava dovesse iniziare la nuova stagione. Una notizia che nessuno si aspettava, neppure i diretti interessati, a partire dalla stessa Elena Sofia Ricci.















L'attrice toscana, ormai legatissima al personaggio di Suor Angela, aveva infatti rivelato che per dieci puntate fossero necessari otto mesi di lavoro e dunque il conseguente calcolo aveva fatto pensare a marzo come data di uscita delle nuove puntate. Ora, invece, la notizia di questo sostanzioso anticipo al 7 gennaio. Non sappiamo se ciò sia avvenuto per una precisa strategia. Una delle idee da valutare era stata infatti quella di mandare in onda le prime puntate della sesta stagione mentre gli attori stavano ancora girando le ultime.















Ovviamente non mancano le prime anticipazioni sull'attesissima nuova stagione. Sicuramente tornerà Diana Del Bufalo che interpreta Monica, dottoressa vecchia fiamma dell'avvocato Nicodemo Santopaolo, per tutti Nico, che ha il volto di Gianmarco Saurino. Lo stesso avvocato Nico subirà una grande trasformazione, come rivelato dallo stesso attore: "Sarà la stagione della maturità: arriva a compimento tutto il percorso che Nico ha fatto e si troverà a dover rispondere a domande che forse non si era mai posto". "Quel Nico che si divertiva sempre, anche con le donne – ha aggiunto Saurino – si farà da parte".









Ed infine, tra i volti nuovi, vedremo Pierpaolo Spollon, già protagonista di un’altra fiction Rai di grande successo, “Doc – Nelle tue mani”, come uno dei giovani specializzandi al seguito del dottor Andrea Fanti, ovvero Luca Argentero.

