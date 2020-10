“Cosa si è rifatta e quanto ha speso”. Selvaggia Roma da Temptation Island al GF Vip: il cambiamento è evidente, ma ora viene fuori tutto

Selvaggia Roma è pronta ed entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La web influencer romana farà il suo ingresso dalla famosa porta rossa di Cinecittà. Prima di questa esperienza era stata a Uomini e Donne e a Temptation Island. Ora vuole cimentarsi in una nuova avventura che la vedrà tra i protagonisti di questa edizione.

Selvaggia è una amante dei tatuaggi e presta molta cura anche al suo corpo. Lei stessa ha ammesso di essere rifatta per apparire più bella e più sicura di sé. Dapprima si è rifatta il decolleté: sulla sua pagina Instagram, Selvaggia Roma ha svelato di aver speso circa sei mila euro per avere un lato A più florido e sensuale. (Continua dopo la foto)















La modella romana ha anche labbra. In questo caso sono state diverse le sedute di filler per avere una bocca più carnosa. Selvaggia Roma non ha specificato il numero di sedute al quale si è sottoposta: tuttavia ogni intervento di filler – come riporta Gossip e Tv – è costato intorno ai 150/200 euro. (Continua dopo la foto)















Il ritocchino ha riguardato anche le guance: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha voluto specificare quanto ha sborsato, ma vale la pena ricordare che si tratta di un intervento a tempo determinato e il prezzo è piuttosto elevato. Come si legge su Gossip e TV ogni iniezione di acido ialuronico si aggira intorno ai trecento euro. (Continua dopo la foto)









Infine Selvaggia Roma ha rifatto il naso: via una gobbetta che da tempo non le piaceva. Anche in questo caso la nuova concorrente del Grande Fratello Vip non ha svelato il costo di questo intervento. Come scrive Gosspi e Tv per una rinoplastica il prezzo si aggira intorno ai 6-8mila euro. Qualche tempo fa Selvaggia Roma ha fatto chiarezza sul suo aspetto fisico e sulla sua evidente trasformazione: “Non sono né di plastica né strarifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola”.

