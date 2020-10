Silvia Toffanin elegante e raffinata coi pois a Verissimo: quanto costa il suo completo

Anche sabato Silvia Toffanin ha regalato al pubblico di Canale 5 scoop e interviste esclusive. Come quella di Andrea Damante, che nello studio di Verissimo ha parlato per la prima volta della nuova liason di Giulia De Lellis. La scorsa settimana il deejay veronses ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con la sua ex, conosciuta a Uomini e Donne.

E alla Toffanin ha confermato la relazione tra Giulia, oggi influencer seguitissima, e l’ex amico Carlo Gusalli Beretta e ha confessato di non aver preso bene la notizia. “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, ha raccontato Damante. (Continua dopo la foto)















Una scoperta che gli ha fatto male: “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante – ha proseguito l’ex tronista – Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”. (Continua dopo la foto)















Oltre a Damante, Silvia Toffanin ha ospitato anche Iva Zanicchi, Maria Grazia Cucinotta, Raoul Bova e Rocío e anche Matilde Brandi, ultima eliminata del GF Vip. E come sempre la padrona di casa era incantevole. Dopo il look black and white della scorsa settimana, per la settima puntata di Verissimo la conduttrice ha optato per un completo dal taglio maschile molto raffinato. Si è presentata sul palco con un modello nero con i pois in bordeaux firmato Silvian Heach caratterizzato da un blazer aderente chiuso con un solo bottone e degli ampissimi pantaloni a zampa che a primo impatto sembravano essere quasi una gonna. (Continua dopo le foto)











Per completare l’outfit Silvia Toffanin ha scelto dei décolleté in bordeaux con il tacco a spillo di Casadei e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto le sfumature sui toni del biondo che sfoggia da qualche settimana. Ma arriviamo al punto: il prezzo del completo. Sul sito del brand il blazer viene venduto a 129 euro, il pantalone a 109 euro. Non poco, certo, ma il totale non è nemmeno “choc”.

