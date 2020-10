È diventato uno dei volti noti della tv italiana, il suo oroscopo un appuntamento imprescindibile. E così la sua assenza fa rumore. Parliamo di Paolo Fox che non è riuscito a partecipare all’ultima puntata de “I Fatti Vostri” a causa di un problema di salute. Non si tratta di Covid, ma comunque di un imprevisto piuttosto invalidante e doloroso, ovvero una colica renale.

A dare l'annuncio del forfait è stato il conduttore del programma Giancarlo Magalli: "Le ammiratrici di Paolo Fox – ha detto il conduttore – sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale". Fox avrebbe dovuto, come sempre, presentare la classifica settimanale dei segni zodiacali, ma quando ormai mancava una manciata di minuti al termine della trasmissione ecco l'annuncio di Magalli: l'astrologo non ce la fa.















Non è la prima volta che Paolo Fox non partecipa al programma. Nel periodo del primo lockdown, infatti, Fox aveva deciso di non comparire in tv per rispetto delle vittime del coronavirus e del difficile momento per tutti gli italiani. Come dire: "Mi faccio da parte, ci sono cose più importanti di un oroscopo". Qualcuno ha ipotizzato che anche questa volta l'assenza fosse dovuta ad una decisione personale, ma così non è. Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute di Fox, solo che è stato colpito da una colica renale.















Di fronte all'assenza di Fox il conduttore Giancarlo Magalli ha solo sottolineato il malessere provocato da questo tipo di problema. D'altra parte non sarà un'assenza del genere a frenare il successo de "I Fatti Vostri", programma cult della Rai giunto alla trentesima edizione. Fox vi partecipa dal 2002 e, sicuramente, i suoi oroscopi sono entrati nell'immaginario collettivo del pubblico. La storica trasmissione fu condotta all'esordio dall'indimenticato Fabrizio Frizzi, mentre l'anno successivo a Frizzi fu affiancato anche Magalli.









Ora tutti sono in attesa che Paolo Fox torni al suo posto. L’astrologo romano, classe 1961, è molto amato dal pubblico. Persona molto riservata, di lui sappiamo che vive in campagna, è stato scoperto nel 1982 da Paolo Villaggio ed invitato, ovviamente come astrologo, nel suo programma su Odeon Tv. Ha poi collaborato con Radio LatteMiele e Radio DeeJay per poi fare le prime apparizioni tv su Rai Uno in “Per tutta la vita”, “In bocca al lupo!” e “Domenica In”.

