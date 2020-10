“Dayane? Non c’era spazio altrimenti…”. GF Vip, Francesco Oppini lo ammette. Altro che “bloccato”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha cercato di stuzzicare i compagni d’avventura. Soprattutto ha cercato di capire qualcosa di più da Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Infatti l’influencer ritiene che i due (che sono fidanzati) siano un po’ frenati con le donne, anche nelle situazioni di gioco.

Tuttavia Francesco Oppini ha immediatamente smentito il compagno di reality, sottolineando di non sentirsi bloccato, al punto da ammettere: “Avrei dormito senza problemi con Guenda, con Adua e con Dayane ma non c’era neanche spazio… avrei dormito malissimo!”. La battuta di Oppini su Dayane sta a sottolineare che all’interno del reality Francesco non sente di avere dei freni, ma vuole allo stesso modo portare rispetto alla fidanzata Cristina Tomasini. (Continua dopo la foto)















Oppini, che più volte è stato corteggiato da Dayane Mello, sottolineato di amare la fidanzata e volerle portare rispetto: “L’esperienza ti porta a capire che non puoi fare de passi irrispettosi, non solo verso chi c’è fuori ma tutto quello che circonda la persona che c’è fuori”. (Continua dopo la foto)















“Se io sono innamorato della mia compagna, sto bene e ho una realtà solida, non mi viene di sbagliare, non perché sto pensando al programma a quello che passa fuori, ma perché è una roba che non vuoi fare”, ha spiegato il figlio di Alba Parietti che poi ha anche detto come il rispetto che porta nei confronti della sua ragazza è un gesto naturale e spontaneo che parte dall’amore che prova per lei e dall’intenzione di non fare soffrire e la sua famiglia. (Continua dopo la foto)









Poi Oppini ha anche sottolineato che per lui la vita all’interno del reality è vera, ma su una cosa è stato categorico: “Il lato affettivo, amoroso per me è fuori è staccato da qui”. Nel frattempo cresce l’attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip in cui entreranno tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Non ci saranno eliminazioni anche se al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania. I concorrenti ancora non lo sanno e sono convinti qualcuno di loro dovrà abbandonare la casa.

Myrta Merlino sostituita: la conduttrice costretta a casa, chi c’è alla guida de L’aria che tira