Continua a far discutere il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al ‘Grande Fratello Vip’. I due, uniti da un’amicizia molto speciale, sono stati i protagonisti delle scorse puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la diretta di due settimane fa è saltato fuori il nome di un presunto flirt dell'ex moglie di Flavio Briatore e di alcuni messaggi che lei avrebbe mandato fuori dalla casa proprio mentre veniva affrontato il tema 'Pretelli'. A detta della showgirl, i famosi colpetti al petto sono rivolti a un gruppo di persone e non a un uomo in particolare, ma quando l'ex velino ha visto i video è crollato chiedendole spiegazioni. "Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei, poi, sono di questo uomo qui. Mi vengono i brividi, ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi", aveva detto Pierpaolo.















Poi c'era stata una lite e ancora un momento di pace. Elisabetta ha messo le cose in chiaro: "Io qui dentro una storia non me la faccio", ma Pretelli non perde occasione per corteggiarla. In queste ore i due sono finiti nuovamente al centro della polemica. Elisabetta Gregoraci ha usato un altro messaggio in codice rivolto all'ex 'velino' di 'Striscia la Notizia' e in rete si è scatenato il putiferio. Da qui il rischio che possa subire dei provvedimenti disciplinari, visto che il Grande Fratello Vip non permette ai concorrenti di parlare in codice o senza microfono.















Scrivendo sul palmo della mano di Pretelli, Elisabetta gli ha voluto comunicare qualcosa di personal ed evidentemente molto delicato. Il GF Vip non è riuscito a decifrare le frasi ma la reazione di Pierpaolo è stata notata da tutti: "Ma che ca..o dici? Ho capito bene?", ha detto con tono stupito l'ex velino e modello.









“Chiedi a Piera che lei sa tutto”, ha ribattuto la showgirl. Per chi non lo sapesse Piera Fiorillo è la psicologa messa a disposizione dei concorrenti del Grande Fratello Vip. È mistero sulla frase comunicata da Elisabetta a Pierpaolo, ma intanto il web chiede la squalifica per il suo gesto.

