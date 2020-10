Rita Dalla Chiesa si è raccontata nella puntata di Live non è la D’Urso di domenica 25 ottobre. Per la conduttrice sono stati momenti molto toccanti e commoventi. Ha ricordato il padre, il generale Carlo Alberto Della Chiesa, icona della lotta alla mafia ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 nella strage di via Carini, dove perirono anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Portata al Drive In di Barbara D'Urso, qui sono scorse le immagini della sua vita, dal ricordo del padre, fino al matrimonio con Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai morto il 26 marzo del 2018 dopo il ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Momenti toccanti che successivamente ha commentato con Barbara D'Urso.















Rita Dalla Chiesa non è riuscita a trattenere la commozione, soprattutto rivedendo le immagini del funerale del padre. Rivivere la devastante perdita che ha segnato la vita della conduttrice è stato commovente. "Barbara… è tosto, ma è stato bellissimo. Grazie!", ha detto la conduttrice alla D'Urso. Un condensato di momenti salienti in cui sono apparse le persone più importanti della sua vita. Tra questi anche suo genero, Massimo Santoro, scomparso a soli 52 anni stroncato da una grave malattia.















"Massimo ha lottato fino all'ultimo e Giulia con lui. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto 'Nonna, prendila blu come piace a papà'. Massimo è sempre con noi".









Rita Dalla Chiesa ha parlato anche dell’amore per il nipote Lorenzo, della figlia Giulia. E poi ancora della carriera, con il telegatto per Forum, suo principale successo in televisione. Dopo il film della sua vita, la conduttrice ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Giulia.

