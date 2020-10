“Il giorno prima…”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela il segreto: la confessione a Stefania Orlando

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ormai è nota l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia che continua a corteggiarla nonostante il due di picche rifilatogli dopo la puntata di lunedì scorso.

La scorsa notte il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa e in un momento di confidenza con Stefania Orlando, l’ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese ha parlato del figlio Nathan e la scelta di partecipare al reality show.

“Per me è stato difficile, per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola”, ha detto Elisabetta Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)















“Una volta mi hanno offerto un lavoro all’estero. In soli 20 giorni avremmo registrato tutto ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto. C’è mia sorella ma ha i suoi bambini, la sua vita, poi c’è la tata che è la stessa da 10 anni e c’è Flavio”.

Poi la confessione sul Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha anche confessato di essere stata ad un passo dallo stracciare il contratto del reality show per non allontanarsi troppo dal figlio. Sembra infatti che Nathan Falco non fosse così felice di staccarsi dalla mamma. (Continua a leggere dopo la foto)















“Quando gli ho detto del Grande Fratello… mi viene da piangere. Mi ha detto ‘Ma quanti giorni stai, mamma?’ Gli ho detto ‘tesoro non lo so’. È forte, è un bambino molto indipendente. Però ti giuro l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua avevo deciso di non partire più. (Continua a leggere dopo la foto)









“‘Non andare via, mamma’ questo mi ha detto. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono morta. Però quando l’ho sentito 20 giorni fa era sereno”, ha raccontato Elisabetta.

Furia Enok. Lancia il microfono e se la prende con l’inquilina: rissa sfiorata al GF Vip