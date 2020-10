Cena ad alta tensione al Grande Fratello Vip. Ieri sera è scoppiata una violenta lite tra alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel pomeriggio Tommaso Zorzi ha proposto un gioco chiedendo agli inquilini di prestarsi a fare i maggiordomi a turno a un altro concorrente.

L'idea è stata bloccata dal fratello di Balotelli che ha ricordato che sua madre, in passato, ha fatto la collaboratrice domestica. "Anche la mamma di Andrea Zelletta… si potrebbero sentire toccate", ha aggiunto il ragazzo. Il gioco, quindi, è stato bocciato ma dopo dopo la figlia di Maria Teresa Ruta ha criticato il comportamento di Enok.















"Hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli", ha detto Guenda Goria, commentando la battuta sessista fatta da Mario Balotelli alla modella brasiliana Dayane Mello nel corso della diretta di venerdì.















La reazione di Enok è stata esagerata. Il fratello di Balotelli si è alzato dalla tavola lanciando il suo microfono per aria e rivolgendosi alla Goria con parole dure: "Chi caz…. sei? Vaff….". Gli inquilini hanno cercato di far calmare il giovane e anche Patrizia De Blanck non ha risparmiato Guenda: "Ma vaff***, non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz*** c'entra lui con il fratello", ha detto la contessa rivolgendosi alla giovane.









Durante la puntata di venerdì, parlando con Dayane Mello, con cui in passato c’è stato un breve flirt, Mario Balotelli ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare i telespettatori da casa. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha detto a Balotelli: “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro”. A quel punto il giocatore ha risposto: “Mi vuole lì dentro però poi dice “basta, basta, fai male””.

