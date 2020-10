È una delle coppie più amate di Ballando con le stelle. Parliamo di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Che ci si del tenero tra i due è evidente, basta vederli ballare insieme. Ora che Elisa è tornata nonostante l’infortunio alla caviglia i due continuano a far parlare di sé. Non solo è spuntato un cuore rosso sulla fasciatura che sta alimentando il gossip, adesso ci si mette anche uno dei giudici a rendere la conduttrice di Cuneo sempre più protagonista.

Dopo l’infelice battuta di Mario Balotelli al GF Vip rivolta alla sua ex Dayane Mello, stavolta abbiamo assistito ad un’espressione non proprio innocente da parte dello stilista Guillermo Mariotto all’indirizzo di Elisa Isoardi. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, infatti, Mariotto ha prima elogiato Isoardi e Todaro per la loro tenacia: “A voi le stanno tirando da questa estate, vi è capitato di tutto, adesso un piede rotto. C’è proprio una congiura contro di voi. Mi fate provare l’emozione che è l’invidia. Si vede e si percepisce che c’è tutto quello che non vediamo dietro e che vediamo pure”. Poi, però, è arrivata la frase che fa discutere. (Continua a leggere dopo la foto)















Guillermo Mariotto, subito dopo la performance di Elisa Isoardi e del compagno di ballo Raimondo Todaro, ha accompagnato il giudizio con una frase inequivocabile che ha provocato l’indignazione di molti: “Quei movimenti sul letto, che te poi sei un’esperta a farli diciamolo. Veramente, le vengono da dio. Li ha fatti prima sul letto. Questa si arrampicava sul letto. Se fate altre performance sul letto la prossima volta allora veniamo a casa vostra. Io comunque vi do un bel 10”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il riferimento a quei “movimenti sul letto” non è passato inosservato sul web dove sono stati numerosi i telespettatori che hanno manifestato il loro disappunto. A differenza di altre frasi di dubbio gusto, però, stavolta non c’è stata alcuna presa di posizione in diretta, né da parte della sempre attenta Milly Carlucci, né da parte della spietata Selvaggia Lucarelli. Due pesi e due misure? In un’occasione analoga le cose erano andate diversamente. (Continua a leggere dopo la foto)









Proprio nei confronti di Balotelli che, alla richiesta di Dayane Mello del GF Vip di “volerlo dentro” (alla casa) aveva risposto in maniera brutale: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male”, la reazione di Selvaggia Lucarelli era stata tremenda. “Questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini”. E la Lucarelli se l’era presa, oltre che con il calciatore, anche con il conduttore del GF Vip Signorini che non aveva preso posizione. Stavolta, però, tutto è passato in sordina.

