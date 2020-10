È senza dubbio uno dei periodi più bui per Raoul Bova. L’attore e regista romano è apparso molto dimagrito nelle ultime apparizioni, tanto che molti hanno sospettato una malattia e comunque c’è stata grande apprensione per il suo stato di salute. Ebbene Bova ha spiegato tutto, accompagnato dall’inseparabile Rocìo Morales, a Silvia Toffanin nel corso di una puntata di “Verissimo”. L’attore ha perso nel giro di poco tempo entrambi i genitori, ma non è tutto.

Dopo aver superato un momento difficile con la sua attuale compagna, Raoul Bova si è trovato senza una guida sicura. Nel 2018 la morte del padre poi, a fine 2019, se ne è andata anche la madre. Ma se con il padre Raoul aveva un ottimo rapporto, "È stato un ottimo padre, ma avrei voluto conoscerlo meglio" le sue parole, la scomparsa della madre lo ha lasciato in uno stato di profonda angoscia. Soprattutto perché attorno alle circostanze della sua morte resta un alone di mistero.















"Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono". È lo stesso Raoul Bova a spiegare che c'è qualcosa di strano, di nascosto sulla morte di mamma Rosa. "Era all'inizio del Covid, è andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene. Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa… Hanno fatto un intervento, ma non hanno mai specificato chiaramente le cause della morte di mia madre". Dunque oltre alla sofferenza Raoul ha dovuto affrontare anche l'incertezza sul vero motivo che gli ha portato via la madre, un dolore insopportabile.















Oltre al lutto l'attore ha avuto anche un problema fisico serio, fortunatamente non è stato solo nell'affrontare il brutto periodo: "Ho ceduto completamente anche fisicamente, mi sono rotto una gamba, però poi ci siamo risollevati. Le mie tre donne insieme ai miei figli mi hanno aiutato a togliermi i chili di troppo, le zavorre e quindi i problemi, e adesso sono più sereno". Quindi Raoul ha spiegato la vera ragione del dimagrimento: "Il ritorno all'acqua". Raoul Bova è stato da giovane un bravissimo nuotatore e proprio in questi ultimi giorni ha formato un gruppo col campione Massimiliano Rosolino: "Abbiamo deciso di fare una staffetta, sono tornato in piscina" ha spiegato a Verissimo.









Dunque per Raoul Bova nessun problema di salute alla base del dimagrimento, ma anzi il ritorno alla sua passione giovanile, il nuoto, che sta rimodellando il suo fisico. Inoltre alla domanda di Silvia Toffanin se Raoul e Rocio vogliano avere altri figli l’attore romano ha risposto sibillino: “Non metto mai limiti alla provvidenza”. Meno entusiasta è apparsa invece la compagna: “Mi piacerebbe, forse sì, ma non adesso”.

