Puntata molto dura per Matilde Brandi. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl si è lasciata andare a una dolorosa confessione. Prima però ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e di come il fidanzato Marco non volesse partecipasse al reality. Reality che le ha lasciato un po’ di amaro in bocca. «Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi. Dovevo trattenermi di più. Trovo delle situazioni in quella casa che non sono molto chiare e limpide».

E si sbilancia: «Maria Teresa Ruta ha scritto proprio un bellissimo copione. Io credo che le grandi strateghe siano Stefania Olando, Gwenda e Maria Teresa. Forse gli altri stanno capendo ora che non vogliono fare la fine di Matilde». Poi è tornata su un momento tragico della sua vita recente alla scomparsa prematura dei genitori















«Non sono riuscita manco a fargli il funerale. Ora stanno insieme, loro si sono tanto amati, hanno fatto 60 anni di matrimonio e hanno anche litigato tanto. Mi hanno insegnato il rispetto per la famiglia, che non si può sempre mollare al primo ostacolo. Poi se non si può più uno si lascia», spiega Matilde in lacrime, mentre Silvia Toffanin non riesce a trattenere la commozione.















«Ora ho fatto uscire questo dolore, adesso sono davvero due angeli. Ho sognato mia madre, forse mi voleva dire di non preoccuparmi perché sta bene». Una figura, quella della madre in particolare, che l'ha sempre sostenuta. Sin da piccola ha avuto la passione per la danza che pratica dall'età di 7 anni. Ed infatti si è diplomata nel 1990 al balletto di Roma. Da qui ha poi iniziato la sua carriera facendo quindi del suo sogno un lavoro.











Parlando di relazioni sentimentali, ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Paolo Calissano. Ma la serenità è arrivata con Marco Costantini. I due si sono conosciuti nel 2004 e la stessa Matilde ha detto che è riuscito a farla innamorare di nuovo ed è un marito esemplare. Lui è commercialista, ma è una persona abbastanza riservata. Non si fa vedere troppo in giro e non appare sulle copertine dei giornali. Matilde Brandi e il marito hanno avuto nel 2006 due figlie gemelle: Sofia e Aurora. È stata la maternità ad allontanare per ben 7 anni Matilde Brandi dal mondo dello spettacolo, partecipando solo ad alcuni programmi.

