“Ti si vede tutto!”. Tu sì que vales, un concorrente si spoglia davanti a Rudy Zerbi e Belen fa subito presente il particolare a luci rosse

Momenti di forte imbarazzo durante l’ultima parte di Tu sì que vales: un concorrente arrivato dal Canada ha spiazzato il pubblico e i giudici. Il giovane si è presentato come un pittore ha chiesto a Rudy Zerbi di fargli da musa. Una volta messosi dietro la tela bianca il concorrente di Tu sì que vales si è spogliato e ha gettato via i pennelli. Ebbene sì, si è messo a dipingere proprio con i suoi organi genitali davanti a un Rudy Zerbi sconvolto, ma piacevolmente colpito. Belen Rodriguez ha assicurato: “Si vede tutto”.

Rudy Zerbi si è ritrovato nei panni di musa di un pittore che dipinge… con il suo organo genitale. Maria De Filippi: "Rudy, chiede di guardarlo negli occhi. Tu guardi da un'altra parte". Sì, il giudice di Tu sì que vales si è mostrato decisamente attento alla tecnica di pittura del concorrente e soprattutto del "Pennellone". Non poteva mancare il commento di Sabrina Ferilli alla curiosa esibizione del concorrente di Tu sì que vales (dopo essersi arrabbiata con i giudici per uno scherzo): "Ma non è normale".















Alla fine il ritratto è venuto bene e lui ha incassato quattro sì più il giudizio positivo della giuria popolare. E sempre nella stessa puntata, grande emozione per Jessica Carbone, giovane danzatrice di 23 anni che, su una sua coreografia, ha ballato sulle noti di Another Love di Tom Odell. Un'esibizione sentita, densa di vissuto e dall'alto tasso emotivo. E presto si è capito il motivo del perché la ragazza sia riuscita a danzare con l'anima.















Jessica, con le lacrime agli occhi, una volta finito il suo numero, ha spiegato che la performance è stata dedicata ad Antonino, il suo fidanzato, purtroppo prematuramente scomparso (non rese note le cause del decesso). Col cuore in mano Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, ascoltata la storia, è stata solcata dalle lacrime.











Pianto anche per i presentatori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. “Se ad oggi sono cosi è grazie a lui, se sono così è proprio grazie a lui”, ha dichiarato singhiozzando Jessica, conclusa la danza. Sul video che fa da sfondo al palco è apparsa la foto del fidanzato Antonino. Immediatamente i giurati hanno compreso la situazione e il dolore provato dalla Carbone.

