Continua a far discutere il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al ‘GF Vip’. E stavolta anche i seguaci del reality show hanno perso completamente la pazienza ed hanno riversato tutto il loro malcontento sui social network. La gieffina si è infatti resa protagonista di un altro gesto che non è stato possibile intercettare completamente. Ha utilizzato un altro messaggio in codice rivolto all’ex ‘velino’ di ‘Striscia la Notizia’ e in rete si è scatenato il putiferio.

Dopo che è terminata la puntata in diretta, il giovane ha voluto dei chiarimenti con l'ex moglie di Briatore, visto che quest'ultima aveva confidato ad Alfonso Signorini di essere intenta a pensare ad un uomo che si trova all'esterno della Casa più spiata d'Italia. Pretelli non ha appreso con piacere questa sua confessione ed ha espresso il suo pensiero in merito a questa situazione. Ed ecco che si è dunque materializzata un'altra scena che ha fatto innervosire il popolo del web.















Pierpaolo ha detto davanti ad Elisabetta: "Io ci sono rimasto male. Io a te ci tengo tanto, a me del gioco non importa. Perché se c'è altro, il gioco non mi piace più". E poco dopo la Gregoraci ha scritto con le sue dita sulla mano del coinquilino un messaggio in codice, che nessuno è stato capace di captare. C'è chi ha pensato che sia stato un modo per rasserenarlo, vista la sua crescente preoccupazione. Ma questo comportamento della showgirl ha fatto infuriare i telespettatori.















Subito dopo quel suo comportamento misterioso, sono stati tantissimi i messaggi pubblicati dagli utenti sui social. Tra i tanti circolati, questi sono stati i più significativi: "Lo sta solo usando perché è in nomination", "Ha stufato, fuori subito". E c'è chi invece ha puntato il dito contro Pierpaolo Pretelli: "Sei uno zerbino". Dunque, i due stanno perdendo un bel po' di popolarità che erano riusciti a crearsi nelle scorse settimane. Staremo a vedere come andrà a finire questa storia.









Durante una discussione con gli altri “vipponi”, Elisabetta ha rivelato di essere in possesso di un milione e duecento mila euro. Durante una colazione, Dayane Mello stava parlando di soldi ed ha detto che sarebbe bello avere un milione di euro. A quel punto allora, con molta tranquillità, Elisabetta ha rivelato a tutti la cifra che possiede. La frase di Elisabetta è diventata un caso.

