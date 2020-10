Modifiche in arrivo per ‘Uomini e Donne’ alla luce del peggioramento della situazione sanitaria in Italia, a causa della pandemia da coronavirus. Inizialmente la trasmissione ha preso il via con non moltissime differenze, tranne ovviamente l’utilizzo della mascherina per poter parlare più da vicino o per dare vita al ballo. Ma adesso ecco che è giunto un nuovo divieto, infatti i tronisti non potranno scambiarsi baci, come invece è accaduto in passato durante diverse esterne del programma.

Nella puntata che è stata registrata venerdì 23 ottobre, la padrona di casa Maria De Filippi ha annunciato la decisione della redazione a tutti i protagonisti del dating show. La distanza interpersonale deve essere rispettata da tutti e anche nelle trasmissioni televisive, quindi la scelta è ormai presa. A rivelare queste notizie è ‘Il Vicolo delle News’. Non si sa ancora con certezza se ci si potrà abbracciare, ma il bacio è ormai bandito. Bisogna quindi allinearsi più che mai alla vita quotidiana. (Continua dopo la foto)















Ad esempio, oltre ad abbracciarsi, i tronisti Sophie, Gianluca e Davide si erano anche baciati in alcune uscite all’esterno del programma, ma da adesso in poi non sarà più permesso. Nonostante questa sia una preclusione non da poco, gli stessi telespettatori apprezzeranno indubbiamente la decisione. Visto che nella vita reale alcune cose non sono possibili farle, è corretto che anche in televisione avvengano comportamenti responsabili che prevengano eventuali contagi da coronavirus. (Continua dopo la foto)















Intanto, per quanto riguarda i contenuti di ‘UeD’, nelle ultime ore il cavaliere Paolo ha affermato che potrebbe nuovamente ritrovarsi ad affrontare il tumore. Gianni Sperti aveva subito ripreso il 62 per la modalità con cui aveva affrontato l’argomento pubblicamente e ora lui, in una nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha deciso di aprirsi. Crede infatti che qualcuno abbia trattato la sua situazione di salute con leggerezza criticandolo. Ecco cosa ha aggiunto. (Continua dopo la foto)









Più avanti, però, ha riferito ancora Paolo, dovrà sottoporsi a un intervento all’intestino, poi a un altro “per la presenza di un nodulo”. Si tratta della nona operazione per lui, che racconta di essersi ormai abituato a questa sua situazione. Poi sulle pagine del magazine entra nel dettaglio e svela di aver avuto un tumore alla vescica e di essere stato operato più volte.

