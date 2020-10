I sandali della Gregoraci valgono una fortuna! Elisabetta, nuova diretta del GF Vip e altro accessorio top. Ma a che prezzo…

Elisabetta Gregoraci, il look sfoggiato al Grande Fratello Vip è sempre imperdibile. La protagonista indiscussa dell’edizione 2020 della casa più spiata d’Italia è lei. Elisabetta Gregoraci non è solo una concorrente molto attiva, ma sottolinea anche un grande gusto in termini di moda. Impeccabile e femminile, Elisabetta non bada a spese. Ecco in quali ‘panni’ si è mostrata di recente.

Ruba la scena e illumina sempre le puntate. L'ultimo abito sfoggiato dalla Gregoraci non può che meritare l'approvazione di tutti. Merito anche di un fisico sempre in formissima, la Gregoraci si è presentata con addosso un abito di paillettes cortissimo. Sarebbe un peccato coprire le splendide gambe della conduttrice. Che siano pantaloni o gonne mini, Elisabetta conosce tutti i segreti per fare perdere la testa.















Non perde una sola occasione per rivelarsi al meglio e anche la puntata 12 del Grande Fratello Vip vede una Gregoraci al top della bellezza. Nel mini dress super aderente, Elisabetta fa da reginetta alla serata. Se la gonna è cortissima, si può dunque osare con un collo alto e maniche lunghe purchè sia tutto interamente coperto da preziose e sexy paillettes nere. Un dettaglio riesce poi a stuzzicare ogni fantasia.















Il vestito diventa ancora più provocante e sexy anche grazie allo spacco laterale in pizzo, che corre anche verso l'ampia scollatura sulla schiena. E come se non bastasse, la sensualità è data anche dai sandali in vernice nera, che con l' irrinunciabile tacco alto a spillo e il cinturino alla caviglia fanno dell'intero look un vero capolavoro d'arte, firmato Gucci. E infatti, come ogni stimabile bellezza, hanno anche un costo che non tutti possono permettersi.









Il prezzo non è accessibile a tutti e con il valore di 650 euro non fanno che alzare l’asticella del lusso puntualmente sfoggiato dalla conduttrice. Una scelta di stile, a cui evidentemente Elisabetta non può rinunciare. Puntata dopo puntata, la reginetta del GF Vip non fa meravigliare tutti e per la prima volta in assoluto osa persino con l’acconciatura. No più capelli sciolti, ma una coda alta, per creare armonia con il resto dell’abbigliamento. Il tocco di classe in più? Il rossetto, rosso fuoco ovviamente.

