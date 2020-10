“Che delusione…”. GF Vip, dopo la puntata Tommaso Zorzi non si tiene

Dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip’ c’è stato uno scontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Andiamo con ordine: il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto vedere a tutti un video nel quale il figlio di Alba Parietti diceva a coloro che stavano nella stanza arancione che c’è una sorta di antipatia da parte dei telespettatori. Ha detto di non fare gruppo. L’influencer si è innervosito non poco ed ha affrontato direttamente il coinquilino, criticandolo per i suoi atteggiamenti.

Infatti, ha affermato: "Ci hai ridotto ad una questione di numeri". Non a caso lo ha anche nominato perché non starebbe più credendo alla sincerità di colui che pensava potesse diventare un suo amico. Gli utenti si sono già fatti un'idea e praticamente tutti si sono schierati dalla parte di Zorzi perché ritengono che ci sia falsità da parte dell'altro concorrente. Tommaso è stato onesto fino in fondo ed ha rivelato ad Oppini di averlo nominato, con quest'ultimo che lo aveva già capito.















Un po' a sorpresa Francesco gli ha detto che ha accettato senza alcun tipo di rancore la sua decisione ed ha aggiunto una frase che ha deluso l'influencer: "Non è un problema perché non siamo amici nella vita vera". Tommaso ha detto che non è entrato al 'GF Vip' per farsi nuovi amici, ma si era affezionato parecchio a lui: "Non spreco fiato per una persona a cui non voglio bene. Ci rimango male perché non capisce queste cose". Il loro rapporto sembra essersi deteriorato notevolmente.















In puntata Antonella Elia ha chiamato Francesco "para…o viscido". Infatti, lo ha giudicato un inquilino guidato dalla furbizia e stratega, che dunque sta mettendo in campo tutte le sue armi per vincere il programma. Secondo l'ex gieffina il bacio che si è scambiato con Zorzi è frutto di questa sua strategia, visto che l'influencer è molto seguito e lui può anche avvantaggiarsi della figura del giovane per ottenere ancora più popolarità. E su questo è intervenuta Alba Parietti.









Sul social network Instagram, la Parietti è quindi intervenuta in difesa del figlio ritenendo che la Elia abbia superato ogni limite. Infatti, ha scritto: “Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”, ha chiosato la showgirl.

