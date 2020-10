“Ecco cosa fa il sabato sera”. Sorpresa Maria De Filippi: ‘smascherata’ così. La rivelazione arriva da chi “sa”

Maria De Filippi, la confessione incentiva la sfida del sabato sera. Due fazioni contrapposte pronte a contendersi il primo posto nella classifica degli ascolti televisivi. Da un lato Ballando con le stelle e dall’altro Tu sì que vales. Ma tra Rai1 e Canale 5, su chi sintonizzare la propria preferenza? Lo svela Platinette sulla sua rubrica pubblicata sul settimanale DiPiù Tv.

Non si sono dubbi e la fonte sembra essere più che attendibile. Platinette rivela a tutti le preferenze di Maria De Filippi: “Lei dice di guardare Ballando visto che Tu sì que vales è registrato. Le piacciono le esibizioni, ma non ama le opinioni dei giurati”. E Platinette commenta: “Tutto è azzeccato. Ha un’enorme qualità ovvero la cura per i dettagli. La scaletta, poi, è perfetta”. (Continua a leggere dopo la foto).















Maria De Filippi d’altronde è una “garanzia di successo”, seppur per Platinette esistano anche altri volti noti dalla grande capacità di intrattenimento: Gerry Scotti con i suoi “Tempi televisivi perfetti”, Teo Mammucari “Divertente”, Rudy Zerbi “Preso di mira dagli altri”, e ovviamente lei, Sabrina Ferilli “Fornisce un apporto per nulla trascurabile”. (Continua a leggere dopo la foto).















E proprio di recente proprio su Ballando con le stelle è scoppiata una polemica issata da un lettore di Nuovo. L’utente ha avuto come il sospetto che alcune situazioni nello studio siano “create ad arte da Milly Carlucci per mettere un po’ di pepe? Mi sono annoiato. La dinamica è ripetitiva e mi è passata la voglia di guardarlo. Capisco perché in passato sono scoppiate feroci polemiche”. (Continua a leggere dopo le foto).









All’utente ha risposto Maurizio Costanzo in persona: “Ai telespettatori piacciono le polemiche. E’ molto importante che all’interno di uno show così ci siano personaggi dai caratteri forti”. Giudizio positivo anche sulla Carlucci: “è brava nel comporre il cast”. Maurizio Costanzo salva il programma e salva anche chi ne guida il timone. Ma sarà riuscito a convincere anche gli altri telespettatori?

