Andrea Zelletta ha avuto un faccia a faccia con Alice Fabbrica, la donna che dice di essere stata contattata da lui anche quando era già fidanzato con Natalia Paragoni. È successo anche questo nella 12esima puntata del GF Vip, quella andata in onda venerdì 23 ottobre.

Dopo giorni di gossip e interviste alla ragazza in questione, Signorini l’ha fatta entrare in Casa dove ha ribadito che Andrea in quei messaggi già consegnati alla redazione le avrebbe chiesto di incontrarsi. Ma Alice non avrebbe accettato, poiché l’ex tronista era fidanzato. Zelletta ha smentito in diretta il racconto della 23enne: “Sono talmente tranquillo che non ho assolutamente paura. Hai bisogno di visibilità, sono schifato”. Tornato nel salotto, il vippone si è sfogato con i suoi compagni, giurando su sua madre che questa è una follia. (Continua dopo la foto)















È parso molto tranquillo Andrea Zelletta, che ha negato tutto categoricamente, e dopo la puntata ha aggiunto di essere dispiaciuto per la sua famiglia e per Natalia e anche chiesto a Tommaso Zorzi come poter agire legalmente contro Alice. “Io sono dispiaciuto per Natalia. Lei ha il mio telefono tra le mani sempre. Prende l’iPhone quando vuole e non ci sono segreti tra me e lei. Ma è una roba schifosa, un’assurdità”. (Continua dopo la foto)















“Il mio pensiero è rivolto a chi è fuori – ha proseguito parlando coi suoi amici della Casa – Io sono tranquillo con me stesso perché so che non ho fatto nulla, ma loro sono fuori e hanno assistito a quella scena”. Andrea dice anche di essere “sereno”, poi aggiunge: “Hai ragione Tommy non devo nominarla altrimenti le faccio un regalo. La posso querelare? La diffido? Quindi non può fare più il mio nome?”. (Continua dopo foto e post)









“Mentre eri fidanzato mi hai sempre scritto nel corso degli anni”… Andrea non ha paura di queste rivelazioni. #GFVIP pic.twitter.com/UipL0UUoFU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2020

Tommaso: questa qua diffidala, la querela non puoi farla ma la diffida sì!

Andrea: sì, ma poi cos’è una querela? SONO SU SATURNO #GFvip pic.twitter.com/PWV7YF4CD9 — BagnoTrash (@TrashAmmme) October 23, 2020

Ti prego Zelletta che chiede a Tommaso se può querelarla perché non sa cosa vuol dire lo ha solo detto a caso ✈️✈️

‘Ah vabbe allora cosa devo dire che voglio una diffida??’

MI SENTO MALISSIMO 🚨 #gfvip — l&r (@LeonardoRavani) October 23, 2020



“Aiutatemi in questa cosa, non so come funziona. Io ho un avvocato, loro hanno il numero del mio legale, vado in confessionale e dico di chiamare l’avvocato. Dico di fare la diffida quindi?”. E infine: “Vado subito in confessionale a dire tutto. Ma pensa te questa cosa ha fatto. Ero così felice che vedevo le immagini della mia ragazza, che poi quando ho capito cosa succedeva…”.

