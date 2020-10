Quando Elisabetta Gregoraci parla nella casa del GF Vip fa sempre notizia. L’ex moglie di Flavio Briatore è una delle assolute protagoniste del reality. La sua liaison con Pierpaolo Pretelli tiene incollati allo schermo i telespettatori. E nella puntata di ieri la Gregoraci è stata messa alle strette da Alfonso Signorini: ha dovuto ammettere che al di fuori della casa c’è qualcuno: “Io non so se ho qualcuno che mi aspetta ma da quando sono qui dentro penso ad una persona e non è Pierpaolo”.

Pierpaolo continua a pensare che le cose tra loro due possano cambiare, ma in realtà appare meno sicuro rispetto ai giorni scorsi. Oltre alla sua situazione sentimentale, questa volta a tenere banco è il suo patrimonio. Durante una chiacchierata con gli altri coinquilini, la show girl calabrese si è infatti lasciata scappare una frase che ha scatenato il caos sul web e che riguarda, appunto, l'ammontare del suo patrimonio.















Dopo la separazione da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci percepisce un importante mantenimento per sè e per il figlio Nathan Falco. E riesce, di conseguenza, a mantenere uno stile di vita abbastanza elevato. E allora, durante una discussione con gli altri "vipponi", Elisabetta ha rivelato di essere in possesso di un milione e duecento mila euro.















Durante una colazione, Dayane Mello stava parlando di soldi ed ha detto che sarebbe bello avere un milione di euro. A quel punto allora, con molta tranquillità, Elisabetta ha rivelato a tutti la cifra che possiede. La frase di Elisabetta è diventata un caso. Molti utenti hanno reputato le parole di cattivo gusto, altri non la reputano così genuina come vorrebbe far credere.









Per molti l’uscita di Elisabetta Gregoraci è stata infelice, addirittura qualcuno ha chiesto la sua uscita dalla casa. Gli utenti del web hanno addirittura chiesto come si fa ad adorare una persona così e hanno esortato il pubblico e i fan del GF Vip a non commettere errori questa volta e a provvedere ad eliminare Elisabetta.

