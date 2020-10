Denis Dosio è una furia. La ‘sbroccata’ contro il GF Vip fa il giro del web. E sono applausi: “Ha ragione”

Denis Dosio, la squalifica al Grande Fratello Vip non poteva che essere immediata. Dopo quella bestemmia la redazione del programma non poteva chiudere un occhio. Ma Dosio non sembra essersi fermato lì. Infatti pare che abbia ancora qualche sassolino da togliere nei riguardi degli autori.

Tutto è accaduto attraverso i canali social, quando Dosio ha reso pubblico il suo pensiero in merito a quanto accaduto. La frecciatina che Denis ha pensato di rivolgere agli autori di uno dei programmi più seguiti d'Italia non si è fermata a una cerchia ristretta. Il campo si è esteso anche menzionando la pessima battuta di Mario Balotelli.















Non è stato educato nei riguardi di Dayane Mello rivolgersi con quei toni e Denis lo ha fatto notare pubblicamente: "Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un'intercalare alle tre di notte come una blasfemia. Wow".















L'obiezione di Denis Dosio trova anche cun sostegno da parte di molti utenti e telespettatori che hanno convenuto con lui nel ritenere la squalifica una soluzione severa e ingiusta. La bestemmia gli è scappata in un contesto colloquiale alle tre di notte. E l'intenzione del giovane non era quella di creare caos.









Nessuna offesa diretta a qualcuno e non un orario in fascia protetta. Ma prima di fare ingresso nella casa più spiata d’Italia tutti i concorrenti vengon ochiamati ad accettare determinate condizioni, tra cui quella di assumere sempre un atteggiamento e un linguaggio appropriati al programma, visto e seguito da ogni fascia d’età.

