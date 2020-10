Un momento molto intenso al GF Vip quello dedicato a Maria Teresa Ruta. Nella scorsa puntata e nei giorni addietro gli inquilini della Casa e il pubblico del reality ha saputo di più sul rapporto della conduttrice con la figlia Guenda Goria e suo fratello Gian Amedeo.

Già lunedì scorso le due avevano avuto un confronto molto doloroso in cui Guenda confidava di aver sofferto molto quando, appena 17enne, si è vista costretta a fare da madre a suo fratello minore perché Maria Teresa è andata via di casa per vivere il suo nuovo amore, Roberto. Che nel corso della diretta andata in onda venerdì 23 ottobre è voluto intervenire. L’attuale marito della Ruta, Roberto appunto, ha scritto una lettera molto intensa in sua difesa che l’ha fatta sciogliere in lacrime. (Continua dopo la foto)















“Non hai mai abbandonato i tuoi figli, sei una madre che c’è sempre stata e che continua a dare tutto”, le ha scritto Roberto. E poi: “Sentiti libera di dire la verità, quella verità che non ti sei concessa mai. Sei l’unica che può farlo ed è ora che tu lo faccia per il tuo bene. Ed è ora che tu smetta di sacrificarti ancora, cercando a tutti i costi di mettere d’accordo tutti a tuo discapito. Questo ti fa molto male”. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa non si aspettava assolutamente questa lettera, mentre Guenda non l’ha presa benissimo. Era evidente nel suo sguardo il disappunto quando Alfonso ha mandato la pubblicità e loro sono rimaste da sole a confrontarsi. Poi, tornati in onda, mamma e figlia si sono abbandonate in un lungo abbraccio e Signorini è ripartito dalla “verità” di cui parlava Roberto. (Continua dopo le foto)











Signorini ha chiesto alla Ruta di quale verità parlasse Roberto e a quel punto la conduttrice ha fatto una dolorosa confessione: “Lui avrebbe tanto volere un figlio da me, ma io non l’ho mai detto prima a Guenda. Loro non lo hanno mai saputo, non volevo ferirli”. Una confessione che ha lasciato tutti di stucco ed emozionati. Soprattutto Guenda: Sono paralizzata, a me è mancato qualcosa ma scopro tutto adesso, mi serve del tempo”.

GF Vip, Mario Balotelli gela la Casa e fuori è bufera: Signorini pretende le sue scuse