Tale e quale show, standing ovation per il vincitore. È un vero trionfo al talent di Carlo Conti

La sesta puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venerdì 23 ottobre, alle 21.25, ha decretato il primo verdetto di questa decima edizione. Un appuntamento da non perdere perché non solo oltre alla proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 10’, sono stati scelti i concorrenti del mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’, in programma da venerdì 30 ottobre a venerdì 13 novembre tra i sei migliori artisti di questa edizione (3 donne e 3 uomini) e i 4 protagonisti migliori del 2019.

Durante la sesta puntata è stata definita la testa della classifica. La settimana scorsa ha visto il successo di Carolina Rey: la sua interpretazione del brano 'Chega' di Gaia ha avuto la meglio su Virginio-Mango e Barbara Cola-Al Bano. In questo momento in testa alla graduatoria provvisoria troviamo Pago, seguito da Virginio e Barbara Cola, tutti racchiusi in pochi voti.















Nella puntata andata in onda venerdì 23 ottobre Barbara Cola ha vestito i panni di Fiorella Mannoia, Francesca Manzini si è messa alla prova con Patty Pravo, Carolina Rey ha imitato Elisa, Carmen Russo Madonna, Giulia Sol Irene Cara, Sergio Muniz Mal, Francesco Paolantoni ha ricordato il mito di Frank Sinatra, Pago si è trasformato in Bruce Springsteen, Virginio Bruno Mars e Luca Ward ha onorato Domenico Modugno.















La decima edizione di Tale e quale show è stata vinta da Pago.

Il cantante cagliaritano ha trionfato seguito da Virginio, vincitore di Amici 2011, e dalla cantautrice Barbara Cola.

Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, tornerà a Tale e Quale Show nel Torneo dei Campioni con i quattro i quattro migliori della scorsa edizione, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi e i migliori dell'edizione appena conclusa: Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey e Giulia Sol.









La classifica finale: Pago – 362 punti, Virginio – 348 punti, Barbara Cola – 332 punti, Carolina Rey – 307 punti, Giulia Sol – 283 punti, Sergio Muniz – 253 punti, Francesca Manzini – 245 punti, Francesco Paolantoni – 245 punti, Luca Ward – 209 punti, Carmen Russo – 171 punti.

