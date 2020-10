Ultima puntata della settimana di ‘Pomeriggio Cinque’ ricca di momenti divertenti, ma anche imbarazzanti. Barbara D’Urso ha invitato, tra le tante persone che hanno fatto la loro apparizione in studio, anche Antonio Zequila e il conte Barù. Quest’ultimo è nipote del conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca. Ed è stato proprio il nipote d’arte a rendersi protagonista di un siparietto surreale, che non ha potuto fare altro che mettere in imbarazzo la padrona di casa.

Barù ha commesso una vera e propria gaffe non riconoscendo Zequila. Infatti, si è rivolto nei confronti di Carmelita ed ha chiesto clamorosamente: “Ma chi è Zequila? Lui è anche un bell’uomo, ha molto fascino. Fa l’attore?”. A quel punto, nonostante Barbarella sia apparsa decisamente incredula davanti a quelle parole inaspettate, gli ha spiegato chi fosse. Ma il conte non si è fermato qui, infatti ha parlato anche della sua famiglia ed ha difeso l’ospite Mila Suarez dagli attacchi. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha quindi risposto: “Ma come chi è? Forse non sai che lui è un grande playboy”. Poi Barù ha fatto alcuni chiarimenti sui suoi familiari: “Devo fare una precisazione. Mia madre è mezza Gherardesca e mezza Gaetani. Io ho preso il suo cognome, mio padre invece viene da una famiglia normale. Quindi non sarei nemmeno conte”. Ha aggiunto di riuscire subito a capire quando una persona è finta. Barbara gli ha detto: “Qua percepisci finzione?”. E lui ha subito replicato. (Continua dopo la foto)















“Tutto è finto, molti nobili sono personaggi creati”. Successivamente Mila Suarez è stata criticata aspramente quando ha confermato di essere una principessa in Marocco. Il nipote di Costantino Della Gherardesca allora si è schierato dalla sua parte: “Vi state un po’ troppo accanendo. Se dice che è principessa lo sarà. Ma poi nel 2020 ancora a parlare di titoli nobiliari? Molti se li sono comprati”. E Barbara D’Urso ha condiviso pienamente le parole di Barù e si è complimentata con l’uomo. (Continua dopo la foto)









Ieri la regina di Mediasrt non ha fatto il suo consueto ingresso in studio con lo jingle del programma. La D’Urso si è quindi rivolta verso le telecamere ed ha affermato: “Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così”. Il mistero si è quindi risolto immediatamente, dopo pochi istanti l’inedita scena. Successivamente ‘Pomeriggio 5’ ha continuato senza ulteriori intoppi.

