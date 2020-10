Novità in arrivo per Bianca Guaccero. La conduttrice televisiva tornerà a lavorare a partire da lunedì 26 ottobre con la nona stagione del programma ‘Detto Fatto’. E, dopo diverse indiscrezioni circolate in questi giorni, sono giunte le ufficialità riguardo a ciò che cambierà nella trasmissione Rai. Innanzitutto, ci sarà una variazione di orario, infatti la stessa partirà alle ore 14.55 e terminerà alle 17.30. Ma non è l’unico cambiamento che i telespettatori devono aspettarsi dalla prossima settimana.

Per quanto riguarda coloro che affiancheranno la presentatrice tv, sono confermatissimi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. La prima darà vita alle sue classiche rubriche che fanno riferimento al mondo della moda e al suo cambio look. Jonathan invece divertirà il pubblico da casa con la sua simpatia e la sua ‘Superclassifica Jon’, che prende in esame tutte le news concernenti i personaggi dello spettacolo. E sarà protagonista anche con un nuovo spazio. (Continua dopo la foto)















Ci sarà infatti ‘Il teuccio delle 5’, un talk tutto da scoprire. Gambi sarà in scena con i suoi sketch sul cinema e sulla televisione, in compagnia della padrona di casa. Ci sarà anche un contest tutto nuovo, che si chiama ‘Caccia al tour’. Si tratta di alcuni aspiranti che si sfideranno in gare ad eliminazione diretta per diventare tutor del programma, precisamente nello spazio ‘A tu per tu(torial)’. Il primo vip che sarà protagonista del tutorial sarà la popolare cantante Orietta Berti. (Continua dopo la foto)















E ci sono anche le prime anticipazioni su ciò che succederà lunedì prossimo. L’esperta di moda Elisa D’Ospina si soffermerà sul problema del body shaming e degli hater che prendono di mira i vip. Justine Mattera sarà in studio per parlarne. Giovanna Civitillo darà vita alla rubrica ‘Mission (im)possible’ che servirà a sostenere il mondo femminile. E lei sarà proprio la prima ospite in assoluto di Kashanian. Non resta che aspettare qualche giorno e poi la gente apprezzerà ‘Detto Fatto’. (Continua dopo la foto)









Per il promo su Instagram di “Detto Fatto”, il programma pomeridiano di Rai 2 dedicato a tutorial, moda e lifestyle che sta per tornare dopo la lunga pausa estiva, Bianca Guaccero ha stupito il pubblico social. Ci sarà ancora lei al timone della trasmissione e nelle ultime ore ha fatto partire il countdown al 26 ottobre, giorno in cui sarà di nuovo nello studio di Detto Fatto con il suo team, mostrandosi con un cambio look drastico: i capelli tutti rosa.

“Esplosa!”. Carmen Russo e l’imitazione di Raffaella Carrà, il retroscena dopo ‘Tale e quale show’