“Esplosa!”. Carmen Russo e l’imitazione di Raffaella Carrà, il retroscena dopo ‘Tale e quale show’

La sesta puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venerdì 23 ottobre, alle 21.25, decreterà il primo verdetto di questa decima edizione.

E sarà un appuntamento da non perdere perché non solo ci sarà la proclamazione del 'Campione di Tale e Quale Show 10', ma si scopriranno anche i nomi di chi prenderà parte al mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2020', in programma da venerdì 30 ottobre a venerdì 13 novembre tra i sei migliori artisti di questa edizione (3 donne e 3 uomini) e i 4 protagonisti migliori del 2019.















E dunque la sesta puntata sarà fondamentale non solo per definire la testa della classifica, ma anche per capire chi proseguirà l’avventura all’interno di un programma che di settimana in settimana si conferma leader indiscusso degli ascolti del prime time del venerdì sera (anche la puntata numero 100 è stata premiata dal pubblico da casa).

La settimana scorsa ha visto il successo di Carolina Rey: la sua interpretazione del brano 'Chega' di Gaia ha avuto la meglio su Virginio-Mango e Barbara Cola-Al Bano. In questo momento in testa alla graduatoria provvisoria troviamo Pago, seguito da Virginio e Barbara Cola, tutti racchiusi in pochi voti.















Protagonista di questa edizione Carmen Rosso, che in questi giorni ha rilasciato un'intervista a TvMia dove ha raccontato aneddoti e retroscena sulla sua partecipazione nel programma di Carlo Conti e della sorpresa ricevuta da Raffaella Carrà. "Quando ho sentito la voce di Raffaella che si congratulava con me sono esplosa di felicità. Lei è sempre stata il mio idolo, il mio punto di riferimento",ha detto.









Poi ha fatto una rivelazione: “Enzo Paolo Turchi è stato il coreografo del Tuca Tuca, che ha ballato con lei tante volte, e a casa spesso mi diceva: “Come la Carrà non c’è nessuna. Non posso negare che la cosa mi creava una sottile gelosia”, ha raccontato la showgirl.

