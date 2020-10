Nuova puntata della storia legata ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che continuano a vivere un rapporto contraddistinto da alti e bassi. Dopo alcuni momenti decisamente negativi, che sembravano prefigurare la rottura totale, le ultime news giunte dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ sono molto positive. Tra i due ci sarà sicuramente un riavvicinamento grazie anche ad un gesto bellissimo dell’ex moglie di Flavio Briatore, che ha deciso di scrivere una lettera veramente emozionante.

Era stato lo stesso reality show ad invitare i nominati della settimana ad individuare un coinquilino, al quale indirizzare una missiva per salutarlo. Dayane Mello ha scelto ad esempio Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta sua figlia Guenda Goria e Elisabetta l'ha voluto scrivere per Pierpaolo. La conduttrice televisiva ha letto i contenuti della stessa nel daytime, che è andato in onda nelle scorse ore. Lui non è a conoscenza di questa lettera, ma Eli ha anticipato ciò che ha scritto.















Il suo messaggio ha riportato le seguenti frasi: "Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi". Subito dopo aver letto questo all'interno del confessionale, la Gregoraci ha dovuto interrompere la lettura perché colta da forti emozioni. Poi è riuscita a riprendersi ed ha proseguito. Nella restante parte della missiva ha ammesso che gli mancherebbe tantissimo se dovesse essere eliminata.















Elisabetta ha scritto ancora: "Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre". Parole dolcissime e ricche di grande affetto, che ai più speranzosi fanno venire in mente un possibile inizio di innamoramento da parte della gieffina. Vedremo dunque se questa lettera sarà letta in diretta oppure se il percorso di Elisabetta continuerà nel programma.









Intanto, un altro aereo è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Sono stati Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci i destinatari dello striscione che ha sorvolato la casa di Cinecittà. I due hanno esultato felici ringraziando i loro fan. La scritta recitava: “Gregorelli la parte + bella del Gf. 1Penny? Fans”. Ormai il duo Gregoraci-Pretelli è diventato Gregorelli.

