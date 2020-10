Incredibile quanto accaduto durante la puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, la trasmissione presentata da Serena Bortone. In studio è stata ospitata la grande scrittrice Barbara Alberti, la quale si è concessa ad un’intervista molto lunga. Ma mentre si stava parlando di un fatto è praticamente caduta dalle nuvole e si è resa protagonista di una gaffe colossale. E la stessa padrona di casa è rimasta sbigottita dalla reazione dell’ex gieffina, che non aveva saputo della notizia in questione.

Scendendo nei particolari, si stava discutendo della straordinaria figura di Franca Valeri, l'attrice originaria di Milano morta il 9 agosto scorso nella capitale Roma all'età di 100 anni. E la Alberti non era a conoscenza del suo decesso: "Ci ha lasciato!?", ha chiesto incredula. Poi la donna ha anche fatto altre dichiarazioni che hanno fatto scalpore che riguardavano la questione dei figli. La conduttrice televisiva è dunque intervenuta per invitarla a non dire queste parole in diretta.















Questo il parere di Barbara Alberti sui figli: "Con i figli c'ho giocato. Sono stata un clown. Tutti sbagliamo. Figliare è errare. Appena fai un figlio hai già sbagliato perché hai perpetuato l'errore umano". E la Bortone ha replicato: "No, non dire così dai. Io non ho fatto figli, quindi va bene". La sua ultima considerazione è stata rivolta agli uomini e i suoi giudizi sul genere maschile sono stati tutt'altro che positivi. Chissà come l'avranno presa tutti i maschi italiani.















La scrittrice ha detto: "Mi fanno pena per la loro disgrazia naturale, ovvero l'erezione, un brutto tiro della nascita. Questo è il dramma di queste creature. Le donne invece sono libere". La Alberti non rilascia mai affermazioni ordinarie e queste sue frasi indubbiamente creeranno discussioni per un bel po' di tempo. La Bortone ha tentato di gestire la situazione, ma lei è assolutamente fuori dalle righe e dice sempre la verità. Davvero difficile fermarla con le sue dichiarazioni bomba.









Recentemente Antonella Lualdi, sposata con il celebre attore Franco Interlenghi, stava parlando dell’assidua frequentazione di Alberto Sordi nella sua casa, quando è successo il fattaccio. Spiegando il motivo della frequente presenza di Sordi a casa sua Antonella ha detto: “Perché aveva scoperto che c’era questa baby sitter spagnola che avevamo raccattato in Spagna” e la Bortone era rimasta incredula.

