È stato in carcere per cinque mesi per estorsione nei confronti di un chirurgo estetico. Ora Alessio Lo Passo, corteggiatore di Giulia Montanarini nella stagione 2011/2012 di Uomini e Donne, e poi tronista dello stesso programma, torna alla ribalta. Dopo la tremenda esperienza della prigione che lo ha duramente colpito, Lo Passo è tornato a parlare della vicenda alla vigilia della sua partecipazione ad ‘Affinity’, il nuovo reality in onda su Canale Italia ogni giovedì.

Il programma, la cui registrazione è iniziata questa estate in Puglia, sarà condotto da Manila Gorio e Giacomo Urtis, ovvero una transgender ed un chirurgo dei vip. Tra i concorrenti anche la pornostar Priscilla che aggiungerà un tocco di imprevedibilità al reality. Intanto il tronista di UeD nella stagione 2014/2015 ha definito la sua partecipazione al programma come "l'esperienza più importante della mia vita". Poi nell'aprile 2017 la discesa nell'inferno della prigione, con la pesante condanna per estorsione.















Rilasciato nel settembre del 2017 Alessio Lo Passo ha cercato di contattare nuovamente colei che lo aveva reso famoso, ovvero Maria De Filippi, ma non c'è mai riuscito. Ora, in attesa di vederlo nel nuovo reality, Alessio ha parlato così del suo periodo in carcere: "Ho avuto modo di conoscermi dentro, conoscere la mia forza di volontà. E questo mi ha permesso di venirne fuori".















Il 37enne originario di Cassano allo Ionio, provincia di Cosenza in Calabria, dopo aver riconquistato la libertà è tornato nella sua città, La Spezia, e ha intrapreso la carriera di personal trainer. Adesso, relativamente all'esperienza della galera, ha dichiarato: "Il carcere è una di quelle esperienze che divide la vita in due, cioè il prima e il dopo. Sembra che il bello che hai vissuto prima sparisca".









Appassionato di tatuaggi Alessio sembra davvero in gran forma, come dimostrano gli scatti postati sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 109mila follower. Chissà cosa ci regalerà in questo nuovo reality che sembra un vero e proprio esperimento sociale basato sulle affinità tra i 28 concorrenti. Una sorta di evoluzione di Temptation Island, dove i protagonisti saranno sempre di più i telespettatori con i loro commenti ed il loro ‘tifo’ per uno o l’altro dei partecipanti.

