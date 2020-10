Immagini terribili che hanno spezzato in gola il fiato dei soccorritori. È successo a Caluso, in Piemonte, dove un tragico incidente ha stroncato la vita di una mamma di 31 anni Silvia Rivera. Un’altra vita giovane spezzata, a rendere più duro il bilancio: le condizioni del figlio di 5 anni gravissimo e ricoverato in ospedale. I medici stanno tentando di salvargli la vita e limitare il debito con la fortuna di questa famiglia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Caluso, padre, madre e bambino sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto che ha terminato la corsa ribaltandosi dopo aver preso un cordolo della rotatoria in costruzione nei pressi di frazione Carolina. Lungo quel tratto di Statale 26 la carreggiata è chiusa da giorni a causa dei lavori di allargamento della strada tra Chivasso e Caluso e il cantiere è ben segnalato. Continua dopo la foto















La Fiat Stilo su cui viaggiava, condotta dal marito 26enne, ha invaso un cantiere stradale schiantandosi contro del materiale accatastato e poi ribaltandosi. Il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto dopo lo schianto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Montanaro. Il conducente dell’auto è stato denunciato per omicidio stradale. Continua dopo la foto















Sulla vettura viaggiava, come detto, anche il figlio della coppia, di cinque anni, trasportato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino. Si tratta del secondo tragico incidente. L’altro incidente mortale è avvenuto sulla tangenziale di Fossano, in direzione Bra. A perdere la vita un uomo di ottantatré anni di Cuneo, Giuseppe Tesio. Continua dopo la foto











L’anziano, che era alla guida di un camion, probabilmente si è sentito male e ha perso il controllo del mezzo tamponando la macchina che lo precedeva. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Fossano.

