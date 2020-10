La vendetta di Alberto Matano, un vero schiaffo a Lorella Cuccarini sotto gli occhi di tutti

Alberto Matano si prende una rivincita su Lorella Cuccarini. E questa volta lo fa a colpi di share. I due evidentemente non si amano soprattutto dopo il divorzio professionale: infatti lo scorso anno conducevano insieme La Vita in diretta su Rai1. Da quest’anno Matano è solo al timone del programma. E la scelta pare essere giusta. Almeno stando ai dati degli ascolti

Infatti, come si legge su Il Fatto Quotidiano, è stato messo in evidenza che dal 7 settembre al 21 ottobre il programma di Rai 1 ha ottenuto una media di 1 milione e 623mila telespettatori con il 15,1 per cento di share: un aumento significativo rispetto alla scorsa edizione, quando Matano e la Cuccarini avevano fatto registrare 1 milione e 4041mila spettatori con il 13,9 per cento di share.















Insomma una sorta di "vendetta" professionale da parte di Alberto Matano nei confronti di Lorella Cuccarini. I dati sembrano dare ragione alla scelta dell'azienda di Viale Mazzini. La Vita in diretta ha battuto 21 volte su 30 la diretta concorrenza di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso, che ha ottenuto il 14,7 per cento di share.















Nella famosa lettera di addio a La Vita in diretta, la Cuccarini aveva velatamente parlato male di Matano: "L'ho detto all'ultimo momento perché c'erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando – ha spiegato Lorella a Verissimo – Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c'era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un'altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando".









“La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico – ha aggiunto riferendosi alla missiva in cui accusava il collega di essere maschilista ed egocentrico -. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi”.

