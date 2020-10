Era affetto da una grave patologia e una settimana fa era stato contagiato in redazione da alcuni colleghi che avevano contratto il Coronavirus. Ad annunciare la positività di alcuni tra giornalisti ed operatori era stata la stessa emittente che aveva scritto: “Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 nella nostra redazione”.

“Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati”. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, fino alla morte. A ricordarlo, tra i tanti, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che scrive. Continua dopo la foto















“Era una persona di grandissima professionalità, con un tratto umano profondo e gentile, un vero galantuomo con il quale era sempre bello parlare, scambiare un sorriso e una battuta. Come tanti professionisti del mondo dell’informazione pugliese, è stata una presenza quasi quotidiana per me negli ultimi 15 anni, in un lavoro fianco a fianco che mi fa sentire molto vicino e legato a lui e a tutti i suoi colleghi”. Continua dopo la foto















E ancora: “Alla famiglia, alla redazione di Telenorba, a tutti coloro che gli volevano bene giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Aveva 54 anni Claudio Traversa, operatore dell’emittente televisiva Telebari ultima vittima di una situazione diventata esplosiva anche in Puglia con i nuovi contagi da Covid in Puglia e i i ricoveri che ieri hanno sfiorato quota 500 (498). Continua dopo

“Purtroppo le previsioni di crescita della curva epidemica a metà settimana sono confermate – commenta l’Assessore alla Salute della Regione Puglia, Perluigi Lopalco -. L’elevato numero dei casi di oggi è sostenuto anche dall’aumento consistente dei positivi in provincia di Taranto. La situazione sul territorio è al momento sotto controllo grazie all’enorme sforzo di risorse messe in campo dai dipartimenti di prevenzione. Rimane forte il nostro appello ad evitare nel proprio contesto familiare e di lavoro ogni occasione di contagio”.

