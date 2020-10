Nei giorni scorsi Ida Platano è tornata tra le pagine del gossip. Chiusa da tempo la storia con Riccardo Guarnieri, la ex dama storica di Uomini e Donne avrebbe voltato pagina stando alla segnalazione di Amedeo Venza. È stato proprio il noto influencer pugliese a lanciare la bomba su Ida, che finora proprio come l’ex cavaliere non aveva dato alcun indizio sulla sua nuova vita sentimentale.

“Storia definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di U&D – fa sapere Venza sul suo profilo Instagram – Anche perché lei pare abbia trovato un nuovo amore… Qualche sera fa, è stata avvistata in pizzeria con un signore di 45 anni. Erano molto sereni”. Rumor che ovviamente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web e ovviamente è arrivato anche alla diretta interessata… (Continua dopo la foto)















Ida Platano ha ora rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine e ci ha tenuto a smentire subito le notizie che in questi giorni la vedevano a fianco di un altro uomo. E ha ammesso anche di essersi fatta una bella risata quando ha letto gli scoop che la riguardavano. Poi ha confermato che al momento non c’è nessuno nella sta vita se non suo figlio. È ancora single Ida, ma sulle pagine del settimanale ha parlato finalmente anche di Riccardo. (Continua dopo la foto)















La dama ha spiegato che non hanno più alcun tipo di rapporto. Sebbene lei abbia cercato di sentirlo, con il passare del tempo le loro conversazioni sono andate sgretolandosi e il loro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno. La Platano ha provato a ricontattare Riccardo, chiamandolo e inviandogli messaggi, ma senza ricevere mai alcuna risposta. Sulla rottura sembra avere ancora l’amaro in bocca: “Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante”. (Continua dopo la foto)











Insomma, un’altra delusione per lei, che infatti non nega di aver passato un periodo durissimo: “Ho toccato il fondo e ho deciso di farmi seguire da una psicologa”. Si è accorta da sola di dover chiedere aiuto e, così, si è affidata a una psicologa. Attualmente, sta seguendo una terapia basata sul metodo dei livelli, l’MdL. Ci vuole del tempo per vedere effettivamente i risultati, ma è sicura che ce la farà. Rivedere Ida nello studio di Uomini e Donne sarebbe una vera gioia per i telespettatori di Maria De Filippi. Ma lei frena: “Non ora, ma mai dire mai. Lo seguo perché nel parterre c’è la mia amica Gemma Galgani”.

“L’ho beccata così”. Alberto Matano entra in camerino e scopre Andrea Delogu. E lo fa vedere

fbq('track', 'Gossip');