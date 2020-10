Luca Argentero boom! La notizia era sicuramente nell’aria, d’altronde non è certo la prima volta, ma di sicuro anche questo venerdì l’attore ha avuto un ottimo risveglio. È praticamente inarrestabile “Doc – Nelle tue mani”, la fiction da poco tornata in onda con nuovi episodi con Argentero protagonista. Giovedì 22 ottobre Rai1 ha trasmesso il terzo e quarto episodio che, a giudicare dai dati di ascolto appena usciti, hanno di fatto stracciato la concorrenza, ovvero Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti in onda su Canale 5.

La serie ambientata al Policlinico Ambrosiano, firmata da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni (Luca Argentero, ndr) che, dopo essersi risvegliato da un coma dovuto a un incidente stradale, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti, è stata seguitissima.















Nel dettaglio la serie tv con Luca Argentero ha conquistato 7.039.000 spettatori pari al 30.1% di share nella puntata del 22 ottobre. La differenza è abissale con il programma proposto su Canale 5. Chi vuol essere Milionario?, che è stato visto da 1.622.000 spettatori con uno share dell'8.8%. La partita di Europa League tra Celtic Glasgow e Milan ha invece raccolto 1.690.000 spettatori netti per il 6.5% di share.















Le Iene Show, in onda su Italia1, ha conquistato 1.443.000 spettatori con l'8.2% e la presentazione di 31 minuti con 1.228.000 spettatori per il 4.5% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.052.000 spettatori per il 5.6% di share. Su La7, il talk show Piazzapulita 941.000 spettatori con il 4.2% e F.B.I., in onda su Rai2, è stato visto da 674.000 spettatori netti per il 2.5% di share.











Tonya, il film con Margot Robbie incentrato sulla vita della pattinatrice Tonya Harding e in onda su Rai3, è stato visto da 829.000 spettatori per il 3.3% di share. Tutte contro lui – The Other Woman, in onda sul Nove, è stato visto da 412.000 spettatori per l'1.7% di share. Ma tornando a Rai1 Doc – Nelle tue mani è davvero inarrestabile. Mancano ancora 4 prime serate prima che la serie arrivi a conclusione ma se queste sono le premesse per la gioia dei fan il rinnovo per una seconda stagione sembra davvero scontato.

