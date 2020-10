“L’ho beccata così”. Alberto Matano entra in camerino e scopre Andrea Delogu. E lo fa vedere

Alberto Matano, proprio come la bravissima Andrea Delogu, sanno molto bene come fare per intrattenere i loro telespettatori. Poco importa se siano in tv o dietro al telefono. Ha fatto molto sorridere il video caricato nelle storie di instagram da Alberto Matano dopo la puntata de La vita in diretta di ieri, alla quale ha preso parte, tra gli altri, Andrea Delogu, conduttrice de La vita in diretta nei mesi estivi. Nel video in questione, girato dietro le quinte del programma, si vede Andrea Delogu, che sui social si fa chiamare ‘Andrea la rossa’, mentre si cambia le calze! Proprio così.

“Questo è il vero backstage. Vediamo cosa fa Andrea la rossa” dice Alberto Matano all’inizio del video in questione, nel quale si mostra, ovviamente, con la mascherina. “Vediamo cosa sta facendo Andrea” afferma dunque Alberto Matano nei primi secondi del video registrato dietro le quinte de La vita in diretta dopo la puntata di ieri, durante la quale Andrea Delogu si è lamentata per alcune notizie non vere che circolano da tempo. “Sono venuta in motorino, ora indosso la calzamaglia da neve”, dice Andrea Delogu ad Alberto Matano. (Continua a leggere dopo la foto)















“È un genio, è un genio” commenta sorridendo Alberto Matano (che ieri ha dovuto far fronte a qualche problema tecnico), chiedendo poi ad Andrea Delogu di far vedere le scarpe con tacco indossate durante la puntata de La vita in diretta. E Andrea tira fuori le scarpe rosse. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, se pensavate a un risvolto a luci rosse vi sbagliavate di grosso, di rosso qua ci sono solo le scarpe della meravigliosa Delogu. Oltretutto come sanno tutti, la conduttrice Rai è felicemente sposata con un attore di primo livello: Francesco Montanari, il libanese di Romanzo Criminale. (Continua a leggere dopo la foto)











Nei giorni precedenti alcuni collegamenti non sono partiti come avrebbero dovuto dunque, un po’ in difficoltà, Alberto Matano si è scusato con i telespettatori. In particolare, nella seconda parte della trasmissione, durante il consueto talk dedicato anche oggi alla crescita dei contagi in Italia, lanciando un collegamento che non è partito ha affermato: “Oggi i collegamenti sono così”.

