Dal Tg5 al GF Vip: una bella giornalista nella casa con i vipponi: Costanza Calabrese o Simona Branchetti?

Ormai è su piazza che Alfonso Signorini stia facendo la corte a Cesara Buonamici, la conduttrice del Tg5 delle 20. A quanto pare però la Buonamici non ci pensa per niente ad oltrepassare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. Oltre a costituire un rischio per l’immagine, il GF viene visto anche come un trampolino di lancio o rilancio per famosi e non, e la giornalista non ne ha assolutamente bisogno.

Cesara Buonamici, oltre a condurre il Tg5 è anche un'imprenditrice di successo e non potrebbe mai permettersi il lusso di trascurare la sua azienda a Fiesole. Nonostante ciò, qualche rumor su chi potrebbe entrare al suo posto c'è. Così come riportato da Leggo: "Al Palatino nella redazione del tiggì diretto da Clemente Mimun – a quanto risulta a Leggo – si vocifera che Simona Branchetti e Costanza Calabrese un pensierino sullo 'sbarco' l'abbiano fatto". (Continua dopo le foto)





























Sarà una tra Simona Branchetti e Costanza Calabrese a rimpiazzare la tanto desiderata Cesara Bonamici? Questa e altre domande affliggono i fan più sfegatati del Grande Fratello Vip. Chissà quali vipponi sceglierebbe Alfonso Signorini per costituire la sua Casa dei sogni, se potesse non ricevere rifiuti da nessuno. Ad ogni modo oggi andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, per cui qualche anticipazione è d'obbligo. Giornalettismo ha rivelato che finalmente è arrivato il tanto atteso Paolo Brosio: entrerà al Gf Vip lunedì prossimo.Polo Brosio avrebbe dovuto far parte dei concorrenti fin dalla prima settimana di inizio del reality, ma all'improvviso il suo nome è stato depennato dall'elenco della prima ondata di vip. (Continua dopo le foto)









La motivazione è semplice, non ha varcato la porta rossa perché in uno degli ultimi tamponi fatti, Brosio era risultato positivo al Coronavirus. L’ha sconfitto e adesso è pronto ad entrare. Insieme a lui, lunedì prossimo dovrebbero entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Questi i nomi che circolano ad oggi tra i gossippari, e a proposito dei nuovi concorrenti Alfo ha già in programma di farne entrare tanti altri nel corso delle prossime settimane. Una perplessità che sorge spontanea è quanto gli inquilini vecchi saranno disposti a mixarsi coi nuovi. Le new entry potrebbero portare scompiglio e a dirla tutta… noi non aspettiamo altro!

